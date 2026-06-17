Παρά το εκρηκτικό σκηνικό των διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων, ο κλάδος των κέντρων δεδομένων (data centers) γνωρίζει μια πρωτοφανή άνθιση, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια-μαμούθ. Η παγκόσμια κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το «cloud computing» έχει μετατρέψει αυτές τις ψηφιακές υποδομές σε στρατηγικά οχυρά. Ωστόσο, η παρουσία αμφιλεγόμενων τεχνολογικών κολοσσών από τη Ρωσία και την Κίνα, όπως η ByteDance (μητρική του TikTok) και το Telegram, προκαλεί ισχυρές αναταράξεις και κάνει πολλούς μεγάλους επενδυτές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Dealogic, οι επενδυτές έχουν ήδη διοχετεύσει το αστρονομικό ποσό των 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 42 συμφωνίες χρηματοδότησης data centers παγκοσμίως μέσα στο τρέχον έτος. Το νούμερο αυτό δείχνει μια θεαματική άνοδο σε σύγκριση με τα 34 δισεκατομμύρια δολάρια για 34 αντίστοιχα deals την ίδια ακριβώς περίοδο του 2025.



Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Oxford Economics αποκαλύπτουν το μέγεθος της παγκόσμιας ψηφιακής επανάστασης, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατασκευή σχεδόν 850 κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο, με τη συνολική τους αξία να αγγίζει τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην πρωτοπορία αυτής της κούρσας βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Κίνα, με 228 και 98 μεγάλα έργα σε εξέλιξη αντίστοιχα.

Παρ’ όλα αυτά, το τοπίο δεν είναι ανέφελο, καθώς τα data centers έχουν μετατραπεί σε ένα νέο πεδίο μάχης για γεωπολιτική επιρροή, κυριαρχία δεδομένων και εθνική κυριαρχία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της εταιρείας DayOne με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία σχεδιάζει μια τεράστια επένδυση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Φινλανδία, αλλά και η Green Mountain στη Νορβηγία, η οποία εξασφάλισε ένα πακέτο μαμούθ 371 εκατομμυρίων ευρώ.



Και στα δύο αυτά έργα, αρκετοί παραδοσιακοί επενδυτές έκαναν πίσω εξαιτίας του γεγονότος ότι βασικός ενοικιαστής των εγκαταστάσεων είναι η κινεζικών συμφερόντων ByteDance.

Οι ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το απρόβλεπτο μέλλον των σχέσεων της Δύσης με το Πεκίνο πάγωσαν τις συζητήσεις με πολλούς δανειστές.



Το γεωπολιτικό αυτό θρίλερ εξελίσσεται και προς την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς η ίδια η ByteDance είχε θέσει ως απαράβατο όρο να μην συμμετάσχει καμία αμερικανική τράπεζα στη χρηματοδότηση της Νορβηγίας. Τελικά, η συμφωνία έκλεισε με επικεφαλής την αυστραλιανή Macquarie Capital και τη συμμετοχή ιαπωνικών και γερμανικών ομίλων.

Αντίστοιχοι τριγμοί σημειώνονται και στην Ολλανδία, όπου η Switch Datacenters αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια εδώ και έναν χρόνο στην προσπάθειά της να σηκώσει κεφάλαια για ένα κέντρο έξω από το Άμστερνταμ, καθώς ένας από τους βασικούς της πελάτες είναι η δημοφιλής εφαρμογή Telegram.



Οι επενδυτές εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τους υποτιθέμενους δεσμούς της πλατφόρμας με τη Ρωσία, αλλά και για την ελλιπή εποπτεία του περιεχομένου της, την ώρα που το Telegram απαντά ότι οι κατηγορίες αυτές είναι εντελώς παράλογες, υπενθυμίζοντας ότι έχει υποστεί διώξεις και πρόστιμα από το ίδιο το ρωσικό καθεστώς, σύμφωνα με τους Financial Times.