Έναν νέο ψηφιακό μηχανισμό για τη διαχείριση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων ενεργοποιεί το Δημόσιο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η εξέταση χιλιάδων υποθέσεων που αφορούν πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα, οφειλές τελών κυκλοφορίας, παραλείψεις τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και περιπτώσεις παράνομης ακινησίας, με την τελική κρίση να παραμένει στα αρμόδια διοικητικά όργανα.

Με τις νέες διατάξεις που κοινοποίησε η ΑΑΔΕ, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιεί ειδική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες στην εξέταση ενστάσεων κατά πράξεων επιβολής προστίμων, καθώς και δηλώσεων που αφορούν οχήματα σε κατάσταση αδράνειας.

Η πλατφόρμα

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα αναλύει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι πολίτες και θα συντάσσει τεκμηριωμένες εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα, αξιολογώντας τόσο την ορθότητα της επιβολής του προστίμου όσο και τη βασιμότητα των επιχειρημάτων που προβάλλονται στις ενστάσεις.

Στο πεδίο εφαρμογής της νέας διαδικασίας εντάσσονται οι ενστάσεις για παραβάσεις της υποχρέωσης ασφάλισης οχημάτων, για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, για μη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ, καθώς και οι δηλώσεις που αφορούν τη θέση οχημάτων σε κατάσταση αδράνειας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο της εγκυρότητας και της συνάφειας των δικαιολογητικών που συνοδεύουν κάθε ένσταση. Παράλληλα θα παράγει εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο, η οποία θα συνοδεύεται από πρόταση αποδοχής ή απόρριψης, δείκτη εμπιστοσύνης σε αριθμητική κλίμακα και αναλυτική αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα με αναφορά στα έγγραφα που εξετάστηκαν.

Η νομοθετική διάταξη προβλέπει, ωστόσο, ότι η εισήγηση της πλατφόρμας δεν δεσμεύει το αρμόδιο όργανο που λαμβάνει την τελική απόφαση. Μάλιστα, δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση σε περίπτωση που η κρίση της διοίκησης διαφοροποιείται από την πρόταση που έχει παραχθεί μέσω της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η λειτουργία της πλατφόρμας θα διέπεται από το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων θα είναι τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, καθώς και η ΑΑΔΕ.

Η επεξεργασία των στοιχείων θα περιορίζεται αποκλειστικά στην υποβοήθηση της εξέτασης των ενστάσεων, ενώ απαγορεύεται ρητά η αξιοποίησή τους για τη δημιουργία προφίλ πολιτών, την εξαγωγή δεικτών συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής αξιολόγησης φυσικών προσώπων.