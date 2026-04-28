Μικρή αποδείχθηκε το 2025 η «ανάσα» από μειώσεις φόρων και εισφορών κυρίως για τις οικογένειες με παιδιά, οι οποίες εξακολουθούν να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών εσόδων. Το αποτέλεσμα είναι το κόστος εργασίας να παραμένει υψηλό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι για έναν άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό, η συνολική φορολογική επιβάρυνση διαμορφώθηκε στο 39,3% το 2025, καταγράφοντας οριακή μόνο αποκλιμάκωση σε σχέση με το 39,5% του 2024. Η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και κατατάσσεται στην 19η θέση μεταξύ 38 χωρών.

Νοικοκυριά με παιδιά

Ακόμη πιο πιεστική είναι η εικόνα για τα νοικοκυριά με παιδιά. Για μια οικογένεια με έναν εργαζόμενο και δύο εξαρτώμενα τέκνα, η λεγόμενη «φορολογική σφήνα» έφτασε το 37,5%, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στον ΟΟΣΑ, όταν ο μέσος όρος περιορίζεται στο 26,2%.

Η ελάφρυνση λόγω παιδιών στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, τη στιγμή που στον ΟΟΣΑ φτάνει κατά μέσο όρο τις 8,9 μονάδες.

Από το 2000 έως το 2025, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, όταν στον ΟΟΣΑ καταγράφηκε μείωση περίπου μίας μονάδας. Παρόμοια εικόνα και την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2015-2025 η επιβάρυνση αυξήθηκε εκ νέου κατά 0,6 μονάδες στη χώρα μας, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Καθαρός φορολογικός συντελεστής

Αντίστοιχα, ο καθαρός φορολογικός συντελεστής για έναν άγαμο εργαζόμενο διαμορφώθηκε στο 26,1% το 2025, επίπεδο που φέρνει την Ελλάδα στην 16η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, πάνω από τον μέσο όρο του 25,1%. Σε όρους εισοδήματος, αυτό μεταφράζεται σε καθαρές αποδοχές που αντιστοιχούν στο 73,9% του μεικτού μισθού, έναντι 74,9% διεθνώς.

Για τις οικογένειες με δύο παιδιά, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δυσμενής. Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 23,8%, επίσης ο τέταρτος υψηλότερος στον ΟΟΣΑ, όταν ο μέσος όρος περιορίζεται στο 14,7%. Έτσι, το καθαρό οικογενειακό εισόδημα αντιστοιχεί μόλις στο 76,2% του μεικτού μισθού, έναντι 85,3% στις υπόλοιπες χώρες.