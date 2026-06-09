Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο διαπραγματεύσεων, καθώς οι συζητήσεις για τον επόμενο επταετή κοινό προϋπολογισμό και τη μείωση της εξάρτησης από τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Οι πρώτες ενδείξεις για τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν αναμένονται εντός της εβδομάδας, όταν η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάσει το πλαίσιο διαπραγμάτευσης για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα οι υπουργοί Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ θα εξετάσουν τις προτάσεις των Βρυξελλών για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας.

Η διαμάχη για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο ύψους 2 τρισ. ευρώ για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2028. Το σχέδιο προβλέπει μετατόπιση των δαπανών προς νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα και η οικονομική ανταγωνιστικότητα, εις βάρος παραδοσιακών πολιτικών, μεταξύ των οποίων οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα ταμεία συνοχής.

Η κυπριακή προεδρία, η οποία έχει αναλάβει να συντονίσει τις διαπραγματεύσεις, αναμένεται να παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα ένα «πλαίσιο διαπραγμάτευσης» που θα καθορίζει τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων μεταξύ των διαφορετικών προτεραιοτήτων ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διπλωματών, η Κύπρος θα προτείνει μόνο περιορισμένη μείωση του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού, της τάξης χαμηλών δεκαδικών ποσοστών. Οι περικοπές αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις παραδοσιακές πολιτικές.

Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται σε γενικές γραμμές κοντά στις επιθυμίες της πλειονότητας των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων χωρών που λαμβάνουν καθαρά περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς και της Ιταλίας και της Ισπανίας, οι οποίες τον περασμένο μήνα ζήτησαν ισχυρότερη στήριξη των παραδοσιακών προτεραιοτήτων.

Ωστόσο, χώρες που συνεισφέρουν καθαρά περισσότερα στον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Δανία, επιδιώκουν μεγαλύτερες περικοπές. Οι κυβερνήσεις τους υποστηρίζουν ότι οι μειώσεις θα πρέπει να κατανέμονται ισότιμα σε όλους τους τομείς δαπανών, ώστε να διατηρηθεί η χρηματοδότηση για την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

«Μια τέτοια πρόταση θα εκλαμβανόταν ως προσπάθεια να τεθούν οι παραδοσιακοί τομείς δαπανών εκτός περικοπών και θα έδειχνε ότι η ατζέντα εκσυγχρονισμού και ανταγωνιστικότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ έχει μόνο δευτερεύουσα σημασία», δήλωσε διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μια τέτοια προσέγγιση θα ισοδυναμούσε με «υπονόμευση του εκσυγχρονισμού και προστασία κατεστημένων συμφερόντων».

Διαφωνίες και για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών δαπανών

Οι δύο πλευρές διαφωνούν επίσης σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ομάδα χωρών επιθυμεί τη μεταφορά του κοινού χρέους που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και την κατάργηση των εκπτώσεων στις εισφορές που απολαμβάνουν ορισμένοι καθαροί συνεισφέροντες.

Οι αντίπαλοι αυτής της πρότασης υποστηρίζουν ότι το οικονομικό όφελος θα ήταν περιορισμένο και επιμένουν ότι οι συγκεκριμένες εκπτώσεις πρέπει να διατηρηθούν.

Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους, πριν από το ιδιαίτερα πυκνό εκλογικό ημερολόγιο του 2027, το οποίο περιλαμβάνει εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Η αντίδραση των εθνικών πρωτευουσών στις προτάσεις της κυπριακής προεδρίας θεωρείται ότι θα αποτελέσει μια πρώτη ένδειξη για το κατά πόσο αυτό το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τηρηθεί.

Διπλωμάτες της ΕΕ χαρακτηρίζουν ανοιχτά την αρχική πρόταση ως «αμνό προς θυσία», εκτιμώντας ότι θα αναθεωρηθεί σημαντικά, αλλά ταυτόχρονα θα καθορίσει το πλαίσιο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή δεν είναι η τελική κατάληξη των διαπραγματεύσεων, αλλά αποτελεί ένα κρίσιμο ορόσημο. Αυτό που θα παρουσιάσουμε θα είναι καθοριστικό ώστε τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να μετακινούνται από τις αρχικές τους θέσεις», ανέφερε άλλος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο και η μείωση της εξάρτησης από την αμερικανική τεχνολογία

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να πραγματοποιήσουν τις πρώτες τους συζητήσεις σχετικά με την προσεκτικά διατυπωμένη πρόταση των Βρυξελλών για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από την αμερικανική τεχνολογία.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πολυαναμενόμενο πακέτο μέτρων για την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, προωθώντας νέα επίπεδα διασφάλισης για τις κυρίαρχες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους εντός της Ένωσης.

Οι Βρυξέλλες απέφυγαν να αποκλείσουν τεχνολογικούς κολοσσούς των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Amazon και η Microsoft, εκτός από τους πλέον ευαίσθητους τομείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η άμυνα.

Στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, ο επερχόμενος νόμος για την ανάπτυξη του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης θα υποχρεώνει τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να αξιολογούν τους κινδύνους κυριαρχίας που συνδέονται με τις ψηφιακές υπηρεσίες στις οποίες βασίζεται ο δημόσιος τομέας.

Το σχέδιο εξακολουθεί να αφήνει σημαντικό περιθώριο λήψης αποφάσεων στα κράτη-μέλη, παρέχει όμως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα παρέμβασης, εφόσον κρίνει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για τη μείωση στρατηγικών εξαρτήσεων.

Η σημερινή συνεδρίαση θα προσφέρει στους υπουργούς την πρώτη ευκαιρία να τοποθετηθούν επί των προτάσεων, οι οποίες θα πρέπει τελικά να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με προπαρασκευαστικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση των Financial Times, η κυπριακή προεδρία επιθυμεί οι υπουργοί να επικεντρωθούν σε τρία βασικά ζητήματα: τις προτεραιότητες των κρατών-μελών για την ψηφιακή κυριαρχία, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών εξαρτήσεων.

Ορισμένα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, πιέζουν τις Βρυξέλλες να υιοθετήσουν αυστηρότερες ρήτρες «Αγοράστε Ευρωπαϊκά» στις δημόσιες συμβάσεις. Η τρέχουσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζει αντίθετα στον βαθμό συμβολής των παρόχων στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.