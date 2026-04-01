Στα 113,86 δισ. ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Tax Administration Monitor τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στη χρονιά που πέρασε, προστέθηκαν νέες οφειλές ύψους 9,858 δισ. ευρώ. Η εικόνα του τελευταίου διμήνου αποτυπώνει με σαφήνεια την ανοδική τάση. Από τα 112,50 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυξήθηκε στα 113,15 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο και στα 113,86 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, συσσωρεύοντας περίπου 1,36 δισ. ευρώ επιπλέον σε διάστημα δύο μηνών.

Από τα χρέη αυτά, τα ανεπίδεκτα είσπραξης ανήλθαν στα 35,03 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, έναντι 34,36 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο και 27,32 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, σημειώνοντας αύξηση κατά σχεδόν 7,72 δισ. ευρώ μέσα στο δίμηνο.

Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το ποσό που θεωρείται εισπράξιμο, διαμορφώθηκε στα 78,83 δισ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητο κατά τους τελευταίους μήνες του έτους. Σημειώνεται ότι από τα στοιχεία έχει εξαιρεθεί ακραία οφειλή ύψους περίπου 2,4 δισ. ευρώ προερχόμενη από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι οφειλέτες το 2025 μειώθηκαν κατά 58.432 πρόσωπα ή 1,55% ενώ, από μήνα σε μήνα, τον Δεκέμβριο μειώθηκαν κατά 169.018 πρόσωπα από τον Νοέμβριο.

Συνολικά, το 2025 έκλεισε με 3.713.275 φορολογούμενους να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, έναντι 3.882.293 τον Νοέμβριο και 3.771.707 τον Δεκέμβριο του 2024.

Από τους συνολικούς οφειλέτες, 2.308.665 δύνανται να υπαχθούν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ 1.662.981 φορολογούμενοι (το 72%) βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς κατασχέσεων ή άλλων αναγκαστικών μέτρων.

Κατηγορίες χρέους: ΦΠΑ και εισόδημα στην κορυφή

Στο νέο ληξιπρόθεσμο του Δεκεμβρίου 2025, το 93,12% προέρχεται από συγκεκριμένες κατηγορίες, με τον ΦΠΑ να πρωτοστατεί με 442,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 12,76% σε ετήσια βάση), ακολουθούμενο από τον φόρο εισοδήματος με 358,4 εκατ. ευρώ (+12,21%) και τους φόρους στην περιουσία με 43,6 εκατ. ευρώ (-11,38%).

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και ο Νοέμβριος, όπου ο ΦΠΑ ανήλθε σε 474,9 εκατ. ευρώ (+27,37%) και ο φόρος εισοδήματος σε 326,8 εκατ. ευρώ (+17,20%). Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασαν τα Πρόστιμα ΚΒΣ που τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ (+47,83%) και τον Δεκέμβριο σε 10,8 εκατ. ευρώ (+20,51%).

Πώς «έκλεισε» η χρονιά

Κατά το τελευταίο δίμηνο του 2025, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που προστέθηκαν κάθε μήνα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα: τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 1,034 δισ. ευρώ (αύξηση 16,18% έναντι Νοεμβρίου 2024) και τον Δεκέμβριο σε 1,027 δισ. ευρώ (αύξηση 12,73% έναντι Δεκεμβρίου 2024).

Αν εξαιρεθούν οι δέκα κατηγορίες οφειλών που δεν συνδέονται με φόρους αλλά άλλες οφειλές προς το Δημόσιο (π.χ. από δικαστικές αποφάσεις, πολεοδομικά πρόστιμα κτλ), ο ρυθμός αύξησης των φορολογικών οφειλών αποδεικνύεται υψηλότερος: το φορολογικό ληξιπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε κατά 980 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο (+22,50%) και 915 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο (+11,72%).

Μειώθηκαν οι οφειλέτες

Ο αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκε αισθητά από τους 3.896.032 τον Οκτώβριο σε 3.882.293 τον Νοέμβριο και 3.713.275 τον Δεκέμβριο 2025. Σε ετήσια σύγκριση, ο αριθμός των οφειλετών τον Δεκέμβριο 2025 ήταν μειωμένος κατά 1,55% έναντι Δεκεμβρίου 2024, όταν είχαν καταγραφεί 3.771.707 οφειλέτες, ενώ τον Νοέμβριο η μείωση έφτασε το 0,71% (3.910.166 οφειλέτες τον Νοέμβριο 2024).

Η μείωση αυτή πάντως αφορά σε μικροφειλέτες και δεν αντικατοπτρίζει πραγματική αποκλιμάκωση στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου -γεγονός που υποδηλώνει συγκέντρωση μεγαλύτερων χρεών σε λιγότερους οφειλέτες.

Αυξάνονται οι εισπράξεις

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών έφτασαν τα 6,917 δισ. ευρώ για ολόκληρο το 2025, έναντι 6,336 δισ. ευρώ το 2024 καταγράφοντας ισχυρή αύξηση κατά 9,18%.

Τον Δεκέμβριο 2025, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 783,3 εκατ. ευρώ (+19,50% έναντι Δεκεμβρίου 2024), ενώ τον Νοέμβριο σε 643,7 εκατ. ευρώ (+12,89%).

Παρά τη θετική πορεία των εισπράξεων, ο ρυθμός δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων χρεών (9,858 δισ. ευρώ το 2025) υπερβαίνει κατά πολύ τον ρυθμό ανάκτησής τους, οδηγώντας σε αύξηση του συνόλου των οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.