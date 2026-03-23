Λειτουργικά κέρδη ύψους 1,2 δις ευρώ (+21 %) και καθαρά κέρδη 757 εκατ. (+50 %) ανακοίνωσε η Motor Oil για το 2025.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,5 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 6 % σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,79%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των διεθνών τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων.

Η διοίκηση θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1,75 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 έναντι 1,4 ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πηγές προμήθειας αργού το 2025 ήταν το Ιράκ (74 %), η Λιβύη (22 %) και το Καζακστάν (4%).

Τέλος αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις τονίζεται ότι:

«Για το 2026, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η χρονιά χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή —ιδίως εκείνες που αφορούν το Ιράν— επηρεάζουν αναμφίβολα τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου , σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας λόγω εμποδίων στην αλυσίδα εφοδιασμού των διυλιστηρίων και της δυσκολίας κάλυψης των αναγκών των καταναλωτών, διαμορφώνει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με πολύπλοκες προκλήσεις. Η αβεβαιότητα που περιβάλλει την παγκόσμια οικονομία και η μεταβλητότητα των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων εξαρτώνται από τη διάρκεια αυτών των γεωπολιτικών εντάσεων, για τις οποίες δεν μπορούν να γίνουν αξιόπιστες εκτιμήσεις ή προβλέψεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η διατήρηση της επιχειρησιακής ευελιξίας και της οικονομικής πειθαρχίας παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα για τον Όμιλο».