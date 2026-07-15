Η παράσταση «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω» του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο είναι μία τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχειλίζει από ταμπεραμέντο. Είναι όμως και ένα έργο που μας θυμίζει την αγνή ατμόσφαιρα από τα παλιά «μπουλούκια», εκείνους τους ρομαντικούς θιάσους που «όργωναν» την επαρχία για να προσφέρουν αληθινή ψυχαγωγία.

Η Ταμίλλα Κουλίεβα φέτος το καλοκαίρι ανέλαβε τα σκηνοθετικά ηνία της παράστασης, στήνοντας μια γιορτή που τιμά αυτή την παράδοση. Μάλιστα, φέρνει στη σκηνή μέλη από τη δοκιμασμένη και πετυχημένη τηλεοπτική παρέα της σειράς «Άγιος Έρωτας». Μια έξυπνη καλλιτεχνική κίνηση, καθώς -όπως αποδεικνύεται και στην πράξη- η οικειότητα και η χημεία μεταξύ των ηθοποιών προσφέρει στο κοινό στιγμές με αυθόρμητο και πηγαίο γέλιο. Παράλληλα, στην παράσταση έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη: τον Δημήτρη Παπανικολάου σε κωμικό ρόλο!

Παρακολουθήσαμε την παράσταση «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω» και αυτές είναι οι εντυπώσεις μας:

Βαθιά υπόκλιση στον Δημήτρη Παπανικολάου: Όσοι τον γνωρίζουν εδώ και χρόνια από το θέατρο και δεν τον ανακάλυψαν τώρα στην τηλεοπτική σειρά του Alpha, ξέρουν πολύ καλά πως πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη, ο οποίος σε καθηλώνει κάθε φορά με την ερμηνεία του, είτε πρόκειται για τραγωδία είτε για κωμωδία. Αν το πολύπλευρο ταλέντο είχε ονοματεπώνυμο, θα ήταν σίγουρα και αυτό του Δημήτρη Παπανικολάου. Από την άλλη, όσοι τον έμαθαν μέσα από τον «Άγιο Έρωτα» και είχαν στο μυαλό τους τον «Μαρκόπουλο» -έναν από τους πιο σατανικούς χαρακτήρες που έχουν περάσει ποτέ από την τηλεόραση- εντυπωσιάστηκαν θετικά παρακολουθώντας τον στο Βεάκειο Θέατρο, στην πρεμιέρα της μεγάλης καλοκαιρινής περιοδείας.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου είναι συγκλονιστικός ως κωμικός στο «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω». Κάνει τα πάντα πάνω στο σανίδι, με πρώτο και κυριότερο το ότι τσαλακώνεται χωρίς να τον νοιάζει καθόλου. Το απολαμβάνει πραγματικά, ακριβώς όπως τον απόλαυσε και το κοινό. Χωρίς να αδικώ τον υπόλοιπο θίασο που είναι εξαιρετικός, ο Δημήτρης Παπανικολάου «κλέβει» δικαιωματικά τις εντυπώσεις.

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς που σε «αιχμαλωτίζει»: Για να είμαι ειλικρινής, ο ρόλος του δεν είναι και τόσο αβανταδόρικος. Σε κάποιες σκηνές, δε, οι ατάκες του επαναλαμβάνονται, σε σημείο που σχεδόν κουράζουν. Ωστόσο, ακόμη κι έτσι, αρκούν μόλις μία-δυο σκηνές για να καταλάβεις το μέγεθος του ταλέντου του. Εξάλλου, πρόκειται για έναν από εκείνους τους ηθοποιούς που ξέρουν πώς να στέκονται στο σανίδι, διαθέτοντας ένα ευθυτενές στήσιμο και μια σκηνική παρουσία που κυριολεκτικά σε «αιχμαλωτίζει».

Μια δοκιμασμένη παρέα: Από τα επτά μέλη του θιάσου, τα πέντε πρωταγωνιστούσαν στον «Άγιο Έρωτα», οπότε καταλαβαίνεις αμέσως ότι υπάρχει έτοιμη χημεία, την οποία βλέπουμε ολοζώντανη και στη σκηνή. Η άνεση ανάμεσά τους είναι εμφανής και βοηθάει πολύ στην εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ η οικειότητα των ηθοποιών περνάει αμέσως στην πλατεία, χαρίζοντας στιγμές με αυθόρμητο, πηγαίο γέλιο. Και μπορεί ο Πάνος Κλάδης και ο Ιάσων Βροχίδης να μην ανήκαν στην τηλεοπτική ομάδα, όμως έχουν γίνει ένα με τους υπόλοιπους.

Η σκηνοθεσία της Ταμίλλας Κουλίεβα: Έχουμε κάποιες ενστάσεις, όμως η γενική εικόνα και αίσθηση που παίρνουμε από τη σκηνοθετική της προσπάθεια είναι πως αποφεύγει τις πολλές ακρότητες. Κρατάει μια στρωτή ροή και επιτρέπει στο κείμενο του Ντε Φιλίππο να αναπνεύσει, δίνοντας προτεραιότητα στην καθαρή κωμική επικοινωνία με το κοινό. Στα θετικά της προσέγγισής της συγκαταλέγεται και το λιτό σκηνικό, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με τις συνθήκες που βιώνει ένα μπουλούκι, χωρίς να αποσπά την προσοχή του κοινού, το οποίο εστιάζει καθαρά στο κείμενο και στις ερμηνείες των πρωταγωνιστών.

Γιατί να δείτε την παράσταση:

Παρά τις όποιες επιμέρους ενστάσεις μπορεί να έχει κανείς, σε αυτή την παράσταση το γέλιο -που τόσο το έχουμε ανάγκη—- είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Επίσης, το έργο προσφέρει αυτή την αυθεντική ατμόσφαιρα μπουλουκιού, ξυπνώντας μια γλυκιά νοσταλγία που ταιριάζει απόλυτα με την εποχή. Ακόμη ένας βασικός λόγος για να τη δείτε είναι η παρέα των ηθοποιών που επικοινωνεί με τα μάτια, αλλά και ο Δημήτρης Παπανικολάου, που αποτελεί από μόνος του μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία.

Η παράσταση

Ο γοητευτικός θιασάρχης Ντον Τζενάρο και ο θίασός του καταφθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό για περιοδεία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια αναστάτωση που διαταράσσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Ο Αλμπέρτο, ο παραγωγός του θιάσου της… «κακιάς ώρας», είναι ερωτευμένος με τη μυστηριώδη και όμορφη Μπίτσε, αγνοώντας ότι είναι παντρεμένη και έγκυος.

Τα μέλη του θιάσου, ευέλικτοι, αστείοι, ανθρώπινοι, τον βοηθούν να βγει από την περίπλοκη αυτή κατάσταση, την ώρα που ολόκληρη η ομάδα προσπαθεί να στήσει μια νέα παράσταση για να ανέβει την ίδια βραδιά, ύστερα από την αποτυχία της προηγούμενης.

Καθώς η πρόβα εξελίσσεται, η ιστορία του έργου που ετοιμάζουν αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη δική τους ζωή: μπλέκονται εγκυμοσύνες, ταυτότητες, μυστικά και μια σειρά από παρεξηγήσεις, ενώ ακόμα και η αστυνομία επιστρατεύεται για να βάλει τάξη. Οι ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε ένα χαοτικό σύμπαν γεμάτο ευτράπελα, επιβεβαιώνοντας την ουσία της κωμωδίας καταστάσεων.

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση – Σκηνοθεσία : Ταμίλλα Κουλίεβα

Μουσική: Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης

Μουσική Επιμέλεια: Ταμίλλα Κουλίεβα

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.

Τιμές εισιτήριων: 18€

Γενική Είσοδος: 22€

Προπώληση: more.com

Πρόγραμμα Περιοδείας

Ιούλιος

Τετάρτη 15 Ιουλίου : Νίκαια – Κατράκειο Θέατρο

Πέμπτη 16 Ιουλίου : Αγρίνιο – Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου

Κυριακή 19 Ιουλίου : Βόλος – Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη

Δευτέρα 20 Ιουλίου : Έδεσσα – Θέατρο Γαβαλιώτισσας

Τρίτη 21 Ιουλίου : Κοζάνη – Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μ. Θεοδωράκης»

Τετάρτη 22 Ιουλίου : Βέροια – Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη

Πέμπτη 23 Ιουλίου : Γιαννιτσά – Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών

Παρασκευή 24 Ιουλίου : Κασσάνδρα – Αμφιθέατρο Σίβηρης

Σάββατο 25 Ιουλίου : Αλεξανδρούπολη – Θέατρο Αλτιναλμάζη

Δευτέρα 27, Τρίτη 28 & Τετάρτη 29 Ιουλίου : Θεσσαλονίκη – Θέατρο Κήπου

Πέμπτη 30 Ιουλίου : Ξάνθη – Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Παρασκευή 31 Ιουλίου : Καβάλα – Ακόντισμα Πολυχώρος Πολιτισμού

Αύγουστος

Κυριακή 2 Αυγούστου : Δελφοί – Θέατρο Δελφών Φρύνιχος

Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 Αυγούστου: Χανιά – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Κυριακή 9 Αυγούστου : Ρέθυμνο – Θέατρο Ερωφίλη

Τρίτη 11 Αυγούστου : Ιεράπετρα – 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, Κύρβεια

Τετάρτη 12 Αυγούστου : Ηράκλειο – Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης

Δευτέρα 24 Αυγούστου : Χαλκίδα – Θέατρο Ορέστης Μακρής

Τετάρτη 26 Αυγούστου : Λαύριο – Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο

Πέμπτη 27 Αυγούστου : Κατερίνη – Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης

Παρασκευή 28 Αυγούστου : Λάρισα – Θέατρο Αλκαζάρ

Σεπτέμβριος

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου : Τρίκαλα – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου : Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ