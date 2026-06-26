Ο Στεφάν Λανουά θα παρουσιάσει σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο μία πλήρη πρόταση και υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες αυτή να περάσει.

Παραμένει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι Έλληνες ρέφερι στα ντέρμπι με ξένους στο VAR. Αυτό είναι το σκεπτικό του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά.

Σε αυτήν την φάση ο Γάλλος – που ανανέωσε ως γνωστόν το συμβόλαιό του με την ΕΠΟ – θα παρουσιάσει ένα πλήρες project πάνω σε αυτό και οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι υπάρχουν αισθητές πιθανότητες να περάσει αυτό (ήτοι να εγκριθεί) μέσα από ένα επόμενο ΔΣ της ΕΠΟ και άρα το να επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στα ελληνικά ντέρμπι. Η ιστορία αυτή θα κριθεί οριστικά έως τα τέλη Ιουλίου.