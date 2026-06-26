Η Μέρλιν αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Μεξικού στο φετινό Μουντιάλ, καθώς εμφανίζεται συχνά με την φανέλα του και έχει γίνει viral παντού.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι των ομίλων η πάπια αυτή δεν μπόρεσε εν τέλει να δει τη νίκη με 3-0 επί της Τσεχίας, καθώς η FIFA δεν της επέτρεψε την είσοδο στο γήπεδο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, δεν επιτρέπει την είσοδο ζώων στα στάδια, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας και ευζωίας.

Η εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε ότι η πάπια εμποδίστηκε από το να μπει στο Αζτέκα. Της είχε δοθεί άδεια μόνο για παρουσία της σε εξωτερικούς χώρους για τηλεοπτικούς λόγους.

Από την άλλη η ιδιοκτήτριά της, Κάρλα Γκόμεζ, δήλωσε ότι η πάπια Μέρλιν έχει φέρει φοβερή τύχη στο Μεξικό και πώς η δημοφιλία της έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Είναι πλέον μία celebrity.