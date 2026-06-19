Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ήδη τον απόλυτο πρωταγωνιστή του και δεν είναι κάποιος αστέρας του ποδοσφαίρου, αλλά ο Μέρλιν, μια οικόσιτη πάπια που έχει μετατραπεί στον ανεπίσημο «πρεσβευτή» του Μεξικού. Ο Μέρλιν έγινε παγκόσμιο viral όταν κυκλοφόρησαν βίντεο που τον δείχνουν να περπατά περήφανος στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας και ειδικά σχεδιασμένες, στα μέτρα του, κάλτσες.



Μετά τη σπουδαία νίκη του Μεξικού με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής, ο ηλικίας δύο ετών Μέρλιν ενώθηκε με τους έξαλλους πανηγυρισμούς των φιλάθλων, κλέβοντας την παράσταση. Τα πλάνα συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές στα social media, με τους χρήστες να δηλώνουν γοητευμένοι.

«Αυτή η πάπια είναι ήδη εθνικός θησαυρός» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε ότι ο Μέρλιν είναι «ό,τι καλύτερο έχουμε δει στο Μουντιάλ μέχρι στιγμής». Πολλοί μάλιστα ζητούν πλέον να μπει κανονικά μέσα στο γήπεδο μαζί με την ομάδα.

Στην Πόλη του Μεξικού, πάντως, ο Μέρλιν ήταν ήδη τοπικός σταρ. Συνοδεύει καθημερινά την ιδιοκτήτριά του, Κάρλα Γκόμεζ, η οποία πουλάει νερό και αναψυκτικά από ένα καροτσάκι τα Σαββατοκύριακα.

«Δεν μας αρέσει να τον αφήνουμε μόνο του στο σπίτι, θέλουμε να είναι μαζί μας. Είναι το μωρό μας» δήλωσε η Γκόμεζ. Με βροχή ή με ήλιο, ο Μέρλιν ακολουθεί την Κάρλα και τον γιο της, Κρίστιαν, στα πιο γνωστά αξιοθέατα της πρωτεύουσας, όπως το Παλάτι των Καλών Τεχνών και η πλατεία Ζόκαλο.



«Είναι πάντα μαζί μας όταν βγαίνουμε για να πουλήσουμε» ανέφερε η Γκόμεζ, προσθέτοντας με έκπληξη: «Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα έπαιρνε τέτοια διάσταση, αλλά είμαστε πραγματικά χαρούμενοι για αυτό… Δεν το περιμέναμε». Τώρα, η οικογένεια ελπίζει ότι ο πιο διάσημος φτερωτός οπαδός του Μεξικού θα συνεχίσει να φέρνει τύχη στην εθνική ομάδα, η οποία έχει ήδη προκριθεί στα νοκ-άουτ.



«Μεξικό, είμαστε μαζί σου» είπε συγκινημένη η Γκόμεζ και συμπλήρωσε: «Και ο Μέρλιν είναι ο νούμερο ένα θαυμαστής σου».

Δείτε το βίντεο: