Στον ΟΦΗ θα συνεχίσει για ακόμα έναν χρόνο ο μπακ Νίκος Αθανασίου με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ο 25χρονος ακραίος μπακ ήταν μία υπόθεση που δούλευε καιρό τώρα ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί ήθελαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους είτε με τη μορφή δανεισμού από τους Πειραιώτες είτε με κανονική μεταγραφή.

Ο ΟΦΗ πρωτίστως ήθελε να αγοράσει τον Νίκο Αθανασίου. Όμως τελικά οι δυο ομάδες τα βρήκαν για μια επέκταση του δανεισμού του και πιθανότατα θα καθίσουν ξανά στο τραπέζι από… του χρόνου. Πέρσι μέσα σε ένα εξάμηνο ο Αθανασίου – που ανήκει στον Ολυμπιακό – μέτρησε 16 συμμετοχές με 3 ασίστ στο ενεργητικό και φυσικά συνέβαλλε και αυτός αισθητά στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος.