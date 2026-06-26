Ο Μπράνκου Μπάντιο απασχολεί ξανά έντονα τον Παναθηναϊκό και σε σημείο να είναι ο επόμενος παίκτης που θέλουν να κλείσουν οι «πράσινοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Μπράνκου Μπάντιο τελείωσε τις υποχρεώσεις του με τη Βαλένθια κατακτώντας το πρωτάθλημα στην Ισπανία έχοντας πάρει μέρος και στο Final Four της Euroleague. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ (27χρ., 1.91μ.) είναι ο παίκτης που θέλουν – ξανά – στον Παναθηναϊκό για τα χαρακτηριστικά του.

Ο Μπάντιο υπέγραψε τον περασμένο Απρίλιο επέκταση με τη Βαλένθια έως και το 2029 βάζοντας για αυτό το καλοκαίρι αρκετά υψηλό buy out στο συμβόλαιό του το οποίο έφτανε το 1.5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός πάντως στοχεύει ξεκάθαρα να τον κλείσει άμεσα.

Φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 9.6 στο PIR ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής. Σούταρε με 54% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.