Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός λειτούργησε ιδιαίτερα γρήγορα διαψεύδοντας τουρκικά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία του Τσέντι Όσμαν με την Αναντολού Εφές.

Στην Τουρκία συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Τσέντι Όσμαν μιλώντας για έντονο ενδιαφέρον από την Αναντολού Εφές και πηγαίνοντας και ένα βήμα παραπάνω στο ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει απαντήσει θετικά στον τουρκικό σύλλογο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Fanatik και του ajansspor, μετά την αποχώρηση του Εργκίν Άταμαν από τον Παναθηναϊκό, ο 31χρονος διεθνής εμφανίζεται πιο ανοιχτός στο ενδεχόμενο να φύγει από την ελληνική ομάδα.

Για τον Όσμαν υπάρχει και ένα σχετικό buy-out στον Παναθηναϊκό. Πλην όμως από την πλευρά του Παναθηναϊκού, έγινε σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με την παραμονή του Τούρκου φόργουορντ, που ανανέωσε τη συνεργασία του στα μέσα της περασμένης σεζόν. Ο Όσμαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague είχε μέσο όρο 12.9 πόντων, 3.5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 39 παιχνίδια και στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 13.1 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.