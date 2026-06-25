Για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρεται η Αναντολού Εφές, σύμφωνα με όσα αναφέρει τουρκικό δημοσίευμα.

Η φετινή σεζόν δεν ήταν καθόλου καλή για την τουρκική ομάδα, οπότε ο στόχος είναι να εμφανιστεί αρκετά ενισχυμένη τη νέα αγωνιστική περίοδο και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κάνει και κάποιες μεγάλες μεταγραφές.

Σύμφωνα με το τουρκικό «basketfaul», ένας από τους στόχους της Ανατολού Εφές είναι ο Όσμαν, ο οποίος ήταν ένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που ξεχώρισαν φέτος στη Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ.

Ο Όσμαν δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2027 με τους «πράσινους» και για να τον αποκτήσει η Εφές θα πρέπει να καταβάλει ένα μεγάλο ποσό ως buy-out.