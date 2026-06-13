Ο Στεφάν Λανουά θα παραμείνει στη θέση του επικεφαλής της ΚΕΔ και σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν επιθυμούσε την παραμονή του, στο τι θα άλλαζε στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στην προσπάθεια που θα γίνει ώστε να πειστούν οι ομάδες να υπάρχουν Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής παραχώρησε συνέντευξη στη Foxbet και είπε αναλυτικά τα εξής…

Για το ότι θα παραμείνει για ακόμη δύο χρόνια στην Ελλάδα: «Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και είναι χαρά µου να κάνω αυτή τη συνέντευξη. Είναι η πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια που δέχοµαι να µιλήσω µε αυτόν τον τρόπο. Ο λόγος που χαίροµαι να συνεχίσω ως πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών στην Ελλάδα είναι ότι έχω, µαζί µε την οµάδα µου, ένα σαφές σχέδιο για τους Έλληνες διαιτητές.

Όταν έχεις ένα τέτοιο σχέδιο στο µυαλό σου, χρειάζεσαι περισσότερο από δύο χρόνια για να το υλοποιήσεις πλήρως. Για αυτό είµαι πολύ χαρούµενος που συνεχίζω. Ξεκινάµε µε έναν ακόµη χρόνο, καθώς πρέπει να είµαστε προσεκτικοί εδώ στην Ελλάδα, και θα δούµε µέχρι το τέλος της σύµβασης, που είναι Ιούλιος του 2028».

Για το πώς εμποδίζει τους διαιτητές να ευνοούν τις μεγάλες ομάδες: «Το µήνυµα ήταν πολύ σαφές στο σεµινάριο στις αρχές του καλοκαιριού, πριν από δύο χρόνια: «Είστε διαιτητές. Δεν έχει σηµασία ποιες οµάδες θα διαιτητεύετε». Αν πρόκειται για µία από τις τέσσερις µεγάλες οµάδες -το γνωστό «big 4»- σέβοµαι όλους τους συλλόγους της Ελλάδας, όχι µόνο αυτούς. Ως διαιτητές πρέπει να διαχειριζόµαστε µε τον ίδιο τρόπο τον Ολυµπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό αλλά και όλες τις υπόλοιπες οµάδες, όπως τον Λεβαδειακό ή τον Παναιτωλικό, δεν έχει σηµασία το επίπεδο της οµάδας.

Αυτό που περιµένουµε είναι διαχείριση 50-50 και για τους δύο συλλόγους, χωρίς να ευνοούνται οι µεγάλοι έναντι των µικρότερων. Αν θέλουµε να έχουµε αξιοπιστία απέναντι στις οµάδες και στους παίκτες, ο τρόπος είναι η συνέπεια στη διαχείριση. Αυτό ήταν το σαφές µήνυµα που τόνισα στο σεµινάριο: αν νιώσω ότι η διαχείριση ενός διαιτητή δεν είναι ισορροπηµένη -ότι ευνοεί µια οµάδα επειδή τη θεωρεί πιο «σηµαντική»- τότε αυτός ο διαιτητής θα παραµείνει στον πάγκο των αναπληρωµατικών.

Είµαστε σαν ποδοσφαιρική οµάδα: εγώ είµαι ο προπονητής, εσείς οι παίκτες, και έναν προπονητή τον ενδιαφέρει ο καλύτερος παίκτης για να κερδίσει τον αγώνα. Όλοι κάνουµε λάθη, είµαστε άνθρωποι, κάποια λάθη τα καταλαβαίνουµε. Άλλα λάθη όµως, όταν συµβαίνουν πάντα προς όφελος της ίδιας µεγάλης οµάδας, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Δεν µου αρέσει να τιµωρώ τους διαιτητές -είµαι εδώ για να βελτιώσω τις δεξιότητές τους- αλλά όταν κάποιος δεν είναι στο αναµενόµενο επίπεδο, ελέγξτε τους ορισµούς: κάποιοι διαιτητές δεν ορίστηκαν για ένα, ενάµιση ή και δύο µήνες. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος να τους πείσουµε να διαχειρίζονται και τις δύο οµάδες στο ίδιο επίπεδο».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν υπέρ της παραμονής του και αν ανησυχεί για… βεντέτες: «Ʃε καµία περίπτωση. Δεν δίνω προσοχή σε ποιο σωµατείο ήταν υπέρ ή κατά της ανανέωσης του συµβολαίου µου. Αν όµως ένα ή δύο σωµατεία θεωρούν ότι δεν είµαι το σωστό πρόσωπο για αυτή τη θέση, αυτό σηµαίνει ότι κάτι µου λείπει για να τα πείσω ότι είµαι εδώ για να εξελίξω, να αναπτύξω και να είµαι ειλικρινής κάθε φορά. Είναι µια νέα πρόκληση να τους δείξουµε -εγώ και η οµάδα µου- ότι έχουµε δίκιο, έχοντας ακόµη δύο χρόνια µπροστά µας.

Νοµίζω ότι το γεγονός ότι σε δύο χρόνια πείσαµε την πλειοψηφία είναι κάτι πραγµατικά θετικό, γνωρίζοντας πόσο δύσκολες είναι οι προκλήσεις στην Ελλάδα -έχω στο µυαλό µου πολλά ονόµατα προέδρων της Επιτροπής Διαιτητών εδώ, όπως ο Κλάτενµπεργκ, ο Ʃτιβ Μπένετ και άλλοι, µε τον τελευταίο, τον Πίτερ Φρόιντφελντ, να παραµένει µόλις λίγους µήνες- δεν ξέρω αν πρόλαβε καν να επισκεφτεί το Κέντρο VAR. Εµείς ήδη µείναµε δύο χρόνια και µπορούµε να συνεχίσουµε το έργο µας, οπότε είµαι πολύ χαρούµενος.

Δεν έχω κανένα πρόβληµα µε τον Ολυµπιακό ή µε οποιοδήποτε άλλο σωµατείο. Αν όµως ένας σύλλογος δεν είναι υπέρ, αυτό σηµαίνει ότι δεν τους έχουµε πείσει όλους ακόµα και πρέπει να κάνουµε περισσότερα γι’ αυτό».Πόσο περίεργο είναι το γεγονός ότι µια οµάδα όπως η ΑΕΚ, που είχε προχωρήσει σε νοµικές ενέργειες εναντίον σας και διαµαρτυρόταν συχνά για τη διαιτησία των αγώνων της, κατέληξε όχι µόνο να συµφωνεί αλλά και να υποστηρίζει την παραµονή σας στην Ελλάδα; Άλλαξε αυτό τα συναισθήµατά σας απέναντι στην ΑΕΚ;«Πιστεύω ότι ορισµένα σωµατεία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εµπιστευτούν την επιτροπή µας, να καταλάβουν ότι είµαστε πάντα ειλικρινείς. Δεν δυσκολεύοµαι να αναγνωρίσω πότε κάναµε λάθος. Όσον αφορά την ΑΕΚ, νοµίζω ότι κατάλαβαν πόσο ειλικρινείς είµαστε.

Ίσως είχαµε διαφορετικές απόψεις στο παρελθόν, αυτό είναι φυσιολογικό, το ποδόσφαιρο είναι άθληµα ερµηνείας, και µπορούν να έχουν διαφορετική γνώµη από την Επιτροπή Διαιτητών. Πιστεύω ότι βήµα-βήµα το αναγνωρίζουν, ίσως στην αρχή ήταν πιο δύσκολο να µας εµπιστευτούν, αλλά σιγά-σιγά κατέληξαν να θεωρούν ότι είµαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αυτό είναι σηµαντικό βήµα για να πείσουµε τα περισσότερα σωµατεία ότι δουλεύουµε σκληρά και είµαστε ειλικρινείς, γιατί είµαστε εδώ για να υπηρετήσουµε το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το πιο σηµαντικό».

Για το γεγονός ότι έπεισε την ΑΕΚ να ταχθεί υπέρ της παραμονής του: «Για να είµαι ειλικρινής, αυτό που θέλω στο τέλος είναι κάθε σύλλογος να αναγνωρίσει ότι δουλεύουµε σκληρά και είµαστε ειλικρινείς, αυτό είναι το πιο σηµαντικό για µένα. Μερικά σωµατεία ήταν αντίθετα στην αρχή της σεζόν και άλλαξαν στάση µέσα στη σεζόν. Ίσως η ΑΕΚ άλλαξε και λόγω του αποτελέσµατος, αφού κατέληξε πρωταθλήτρια, κάτι που µπορεί να αλλάξει και την αντίληψη για τη δουλειά µας.

Το πιο σηµαντικό όµως είναι να µοιράζουµε αξιοπιστία σε όλους τους συλλόγους. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που συναντούσα κάθε Ʃαββατοκύριακο στα στάδια ερχόταν να µας συγχαρεί για τη δουλειά που κάνουµε στην Ελλάδα, και αυτό είναι πραγµατικά θετικό. Όπως όµως εξήγησα και στον Paolo και τον Roberto, δεν µπορούµε απλά να είµαστε ικανοποιηµένοι επειδή τα καταφέραµε σε δύο χρόνια, µπορούµε να συνεχίσουµε για άλλα δύο, αλλά οι οµάδες θα περιµένουν να κάνουµε περισσότερα και να ανεβάσουµε ακόµη το επίπεδο της διαιτησίας. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουµε να δουλεύουµε πολύ σκληρά».

Για το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό το να βλέπουμε, μέχρι το τέλος της θητείας του στην ΚΕΔ, Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια: «Πρέπει να πείσω τα σωµατεία της Super League 1, εδώ τις τέσσερις µεγάλες οµάδες -ή τις πέντε, αν συµπεριλάβουµε και τον Άρη- γιατί ξένοι διαιτητές χρησιµοποιούνται κυρίως σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν θέλω να επηρεάσω, αλλά να εξηγήσω στην Αθλητική Επιτροπή της Super League 1 ότι ήρθε η ώρα να δώσουµε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν αγώνες όπως ΠΑΟΚ-Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ-Άρης, χωρίς να καταφεύγουµε πάντα σε ξένους διαιτητές. Είµαι πολύ περήφανος για τη συνεργασία µου µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας, που στηρίζει πάντα τη δουλειά µας και τους διαιτητές, χάρη σε αυτόν αποκτήσαµε ήδη σχετική εµπειρία στους αγώνες Κυπέλλου».

Για το τι θα άλλαζε στο ελληνικό ποδόσφαιρο αν μπορούσε να αλλάξει μόνο ένα πράγμα: «Θα ήθελα να συµπεριφερόµαστε όλοι ως οµάδα, συνολικά, όχι ο διαιτητής µε τον δικό του τρόπο και οι σύλλογοι µε τον δικό τους, αλλά όλοι µαζί. Να µπορούµε να συζητήσουµε συνολικά τι θέλει η Αθλητική Επιτροπή της Super League 1, η Οµοσπονδία και η Super League 2 για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, και πώς οι διαιτητές μπορούν να συµβάλουν σε αυτόν τον κοινό στόχο. Είµαι πολύ ανοιχτός να συζητήσω µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, γιατί είµαστε εδώ για να υπηρετήσουµε το ποδόσφαιρο και να δείξουµε µια θετική εικόνα του. Νοµίζω ότι πριν έρθω στην Ελλάδα, ο τελικός Κυπέλλου γινόταν χωρίς θεατές στις κερκίδες.

Τα τελευταία δύο χρόνια, µε τον νέο πρόεδρο της Οµοσπονδίας, ο τελικός έγινε µε θεατές, ακόµη και στο γήπεδο του Βόλου, χωρίς κανένα πρόβληµα ασφάλειας. Αυτό δείχνει ότι από τότε που εξελέγη ο νέος πρόεδρος, η εκτελεστική επιτροπή ξεκίνησε να αλλάζει βήµα-βήµα την εικόνα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Τώρα µπορούµε να έχουµε έναν τελικό κυπέλλου µε κόσµο στις κερκίδες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο».