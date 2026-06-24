Η Τσέλσι θα δώσει έναν…. σκασμό λεφτά για νεαρό Ιταλό διεθνή καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε ότι ο αγγλικός σύλλογος θα πληρώσει 55 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον 21χρονο μπακ της Αταλάντα, Μάρκο Παλέστρα.

Ο σύλλογος από το Λονδίνο φέρεται να είναι μια ανάσα από την απόκτηση ενός από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Serie A. Η Τσέλσι σύμφωνα με τον Ρομάνο θα δώσει στην Αταλάντα 55 εκατ. ευρώ για την αγορά του Παλέστρα.

Πρόκειται για τον Ιταλό διεθνή Μάρκο Παλέστρα, 21 ετών δεξιό μπακ-χαφ της Αταλάντα, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-2026), ο Παλέστρα βρέθηκε ως δανεικός στην Κάλιαρι, με την οποία μέτρησε 37 συμμετοχές (1 γκολ και 4 ασίστ) σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε και η Πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ.