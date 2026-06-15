Η Ρεάλ Μαδρίτης επικοινώνησε μέσω ανακοίνωσής της την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μαζί της έως και το 2032.

Οι Ρεάλ και Τσέλσι τα βρήκαν για τον Μαρκ Κουκουρέγια, με τον Ισπανό αμυντικό να γίνεται έτσι κάτοικος Μαδρίτης. Ο 27χρονος μπακ, όπως έκανε γνωστό η Ρεάλ με ανακοίνωσή της, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα έξι χρόνια με τους Μερένγκες και αναμένεται να παρουσιαστεί από τον σύλλογο άμεσα.

Ο Κουκουρέγια είχε συμφωνήσει εδώ και μέρες με τη Ρεάλ. Η ισπανική ομάδα τον έκλεισε για 60 εκατ. ευρώ (συν μπόνους). Ο Κουκουρέγια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Ζοσέ Μουρίνιο, που τον ήθελε μάλιστα πολύ για τον σύλλογό του.