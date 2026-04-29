Η τεχνητή νοημοσύνη έχει «εισβάλει» για τα καλά και στο ποδόσφαιρο, με τη Χετάφε να είναι μία από τις ομάδες που την χρησιμοποιεί και κερδίζει για τα καλά πόντους.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και το ποδόσφαιρο δεν γινόταν να αποτελέσει εξαίρεση. Στην περίπτωση του κόουτς Χοσέ Μπορδαλάς της Χετάφε δε προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η Χετάφε που βρίσκεται στην έκτη θέση της La Liga, θέση που «δίνει» ευρωπαϊκό εισιτήριο, από την στιγμή που ξεκίνησε τη χρήση του AI κατάφερε να πετύχει μία θεαματική αύξηση της τάξεως του 53% στους κερδισμένους πόντους ανά αγώνα.

«Έχουμε ανέβει από 0,89 πόντους ανά παιχνίδι σε 1,37 από τότε που αρχίσαμε να δουλεύουμε με αυτό το μοντέλο, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2025», είπε ο Χαβιέ Βιδάλ, μέλος του προπονητικού επιτελείου της Χετάφε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Marca».

Σε αυτό το πλαίσιο στην ομάδα της Χετάφε χρησιμοποιούν τρία tablet. Επιπλέον χάρις σε ένα report τεχνητής νοημοσύνης που κοινοποιείται στους παίκτες της ομάδας τρεις ημέρες πριν από έναν αγώνα, το προπονητικό επιτελείο του συλλόγου έχει πρόσβαση σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα: επίπεδα πίεσης, ανάπτυξη παιχνιδιού, συμπεριφορά μετά την απώλεια της κατοχής της μπάλας αλλά σε τομείς όπου μειώνεται η αποτελεσματικότητα του αντιπάλου.