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Για πρώτη φορά, βρετανικά καταδιωκτικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε πυρηνική άσκηση μαζί με γαλλικά Rafale, σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού. Η συμμετοχή των βρετανικών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών.

«Αφού απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση του Σεντ-Ντιζιέ, στη βορειοανατολική Γαλλία, τα γαλλικά Rafale, συνοδευόμενα από καταδιωκτικά Typhoon της RAF (σ.σ. η βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) έκαναν προσομοίωση πυρηνικού πλήγματος», διευκρινίζουν στην ανακοίνωσή τους.

Η άσκηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στο ζήτημα της πυρηνικής αποτροπής, η οποία αποφασίστηκε σε συνάντηση κορυφής των ηγετών των δύο χωρών στο Νόρθγουντ τον Ιούλιο του 2025, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.