Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία που έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο φέρνει στο φως η δικαστική έρευνα για τον θάνατο τριών αδελφών. Τα τρία κορίτσια έχασαν τη ζωή τους διά πνιγμού τον περασμένο Μάιο στη θαλάσσια περιοχή του Μπράιτον, στη νότια Αγγλία, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως οι τρεις γυναίκες επέλεξαν να δοθεί τέλος στη ζωή τους ακριβώς 16 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της μητέρας τους, η οποία είχε πνιγεί κάτω από ανάλογες συνθήκες.



Η απόφαση των αδελφών να ακολουθήσουν την ίδια μοιραία διαδρομή στη θάλασσα αποκαλύπτει το βαρύ ψυχικό τραύμα που κουβαλούσαν για χρόνια. Οι σοροί των Τζέιν Αντετόρο, ηλικίας 36 ετών, Κριστίνα Ουόλτερς, 32 ετών και Ρεμπέκα Ουόλτερς, 31 ετών, τριών αδελφών που ζούσαν μαζί στο δυτικό Λονδίνο, είχαν ανασυρθεί από τη θάλασσα νωρίς το πρωί της 13ης Μαΐου, στην παράκτια πόλη του Μπράιτον.



Την 11η Μαΐου, οι τρεις γυναίκες είχαν μεταβεί στο Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, όπου ένα ταξί τις είχε αφήσει στον δρόμο που διέμενε η μητέρα τους και σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εκείνη είχε πνιγεί το 2010, σύμφωνα με την έρευνα.

Three sisters whose bodies were pulled from the sea off Brighton took their own lives less than 48 hours after visiting the lake where their mother had drowned 16 years earlier. More here: https://t.co/NWIuGtgSua https://t.co/9ooUKvABdR — BBC Sussex (@BBCSussex) October 8, 2026

Όπως γράφουν οι εφημερίδες Daily Mail και Sun, η γυναίκα είχε επίσης αυτοκτονήσει. Ένα ταξί είχε κατόπιν μεταφέρει τις τρεις αδελφές το βράδυ της 12ης Μαΐου κοντά στην παραλία του Μπράιτον.



«Τη 13η Μαΐου, ενώ είχε σκοτεινιάσει, μπήκαν στο νερό. Δεν ήξεραν να κολυμπούν και οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν δυσμενείς», ανέφερε αναλυτικά η δικαστικός που ήταν επιφορτισμένη με την ιατροδικαστική έρευνα, η Πενέλοπι Σκόφιλντ, ενώπιον του δικαστηρίου.



«Κατέληξα στο συμπέρασμα πως οι αδελφές εσκεμμένα εισήλθαν στο νερό με την πρόθεση να βάλουν τέλος στη ζωή τους», εξήγησε.



Η Πενέλοπι Σκόφιλντ υπογράμμισε πως δεν γνωρίζει τους λόγους που αυτοκτόνησαν. Η Κριστίνα έπασχε από «άγχος και κατάθλιψη» μετά τον θάνατο της μητέρας της. Η αστυνομία εντόπισε πολλές αναζητήσεις με τον όρο «αυτοκτονία» στο ιστορικό του υπολογιστή της.



Οι τρεις αδελφές είχαν αποσύρει τα χρήματά τους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και είχαν καθαρίσει το διαμέρισμά τους. Ήταν «πάρα πολύ διακριτικές» και ζούσαν «μια απομονωμένη ζωή», εξήγησε η δικαστικός.



«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσει κανείς την οδύνη της απώλειας ενός παιδιού. Το να χάσω τις τρεις αγαπημένες μου κόρες, Τζέιν, Κριστίνα και Ρεμπέκα είναι ένας πόνος που ξεπερνά ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», είπε ο πατέρας τους, Τζόζεφ Τζέικομπσον, σε μια γραπτή ανακοίνωση που αναγνώστηκε στο δικαστήριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.