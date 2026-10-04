Οι ΗΠΑ απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βρετανική βάση RAF Fairford, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους της απόφασης. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για βομβαρδιστικά B-1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η RAF Fairford αποτελεί σημαντική προωθημένη επιχειρησιακή βάση της US Global Strike Command, η οποία είναι αρμόδια για στρατηγικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας.

Οι συλλήψεις κοντά στη βάση

Η αποχώρηση των αμερικανικών βομβαρδιστικών σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν η βρετανική αστυνομία συνέλαβε πέντε άνδρες ηλικίας 23 έως 25 ετών κοντά στη RAF Fairford.

Οι πέντε Βρετανοί υπήκοοι συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες και στη συνέχεια ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Στα τρία βαν που ελέγχθηκαν δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, ωστόσο βρέθηκε ποσότητα βενζίνης.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη την 1η Οκτωβρίου στο Λονδίνο και ένας 27χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών.

Στο επίκεντρο πιθανή εμπλοκή του Ιράν

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από την υπόθεση να βρίσκεται ξένος κρατικός παράγοντας. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι ξένο κράτος εμπλέκεται στην υπόθεση, χωρίς να το κατονομάσει, ενώ η βρετανική κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή του Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει απορρίψει τις κατηγορίες ως αβάσιμες και έχει καλέσει τον Βρετανό πρεσβευτή για εξηγήσεις.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ η αποχώρηση των αμερικανικών βομβαρδιστικών από τη RAF Fairford προσθέτει νέο στοιχείο στην ήδη αυξημένη ένταση μεταξύ Δύσης και Ιράν.