Ελεύθεροι με εγγύηση και χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες αφέθηκαν οι πέντε Βρετανοί υπήκοοι που συνελήφθησαν για το τρομοκρατικό χτύπημα που φέρεται να σχεδιαζόταν σε βάση της RAF, την οποία χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για να βομβαρδίσουν το Ιράν.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι άνδρες που είχαν συλληφθεί είναι ηλικίας από 23 έως 25 ετών και όλοι τους κάτοικοι του Λονδίνου.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους πέντε άνδρες τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Κυριακή, με βάση πληροφορία ότι τρία μεγάλα λευκά βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της RAF στο Φέρφορντ στη δυτική Αγγλία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλες ζημιές» και ερευνώνται από τις βρετανικές και τις αμερικανικές αρχές.

Ο υπουργός Άμυνας, Γες Στρίτινγκ, δήλωσε σήμερα στο BBC News πως δεν θα κάνει εικασίες σχετικά με τα κίνητρα σε μια εν εξελίξει έρευνα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, σχετικά με τη γενικότερη ιρανική απειλή για τη χώρα: «Ξέρουμε ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί τους θέλουν να μας βλάψουν. Ξέρουμε ότι μισούν τη δημοκρατία μας και ξέρουμε ότι χρειάζεται συχνά να αποτρέπουμε προσπάθειες να απειλήσουν είτε τα συμφέροντά μας είτε όντως τους συμμάχους μας».