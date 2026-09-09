Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται στην αμερικανική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ προετοιμάζεται να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών αναμένεται να εμπλακεί περισσότερο στη λεγόμενη «διπλωματία μεταξύ των γραμμών», διατηρώντας παράλληλα επαφές με τις υπηρεσίες πληροφοριών των δύο πλευρών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τον ρόλο των ειδικών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν αναλάβει μεγάλο μέρος των επαφών με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Ο Ράτκλιφ είχε ήδη πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα στα τέλη Αυγούστου, όπου συναντήθηκε με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και συζήτησε θέματα που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στο Ιράν και τις λεγόμενες «υβριδικές απειλές» της Ρωσίας προς την Ευρώπη.

Η πιθανή αναβάθμιση του ρόλου του διευθυντή της CIA αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να αναδιαμορφώσει τη διαπραγματευτική της ομάδα, καθώς οι προηγούμενες επαφές δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο. Οι συνομιλίες των Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές», όμως δεν υπήρξε σημαντική διπλωματική εξέλιξη.

Η αλλαγή προσέγγισης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαφορές ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν μεγάλες. Η Ρωσία εξακολουθεί να επιμένει σε βασικές απαιτήσεις της, ενώ η Ουκρανία απορρίπτει παραχωρήσεις εδαφών ως προϋπόθεση για μια συμφωνία ειρήνης.

Η είσοδος του Τζον Ράτκλιφ σε πιο κεντρικό ρόλο προσδίδει στις συνομιλίες διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς ο διευθυντής της CIA δεν είναι κλασικός διπλωμάτης αλλά αξιωματούχος με άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες ασφαλείας και στις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών.

Για την Ουάσιγκτον, το ζητούμενο παραμένει η εξεύρεση ενός δρόμου προς μια συμφωνία, ενώ για τη Μόσχα και το Κίεβο η επόμενη φάση των αμερικανικών επαφών αναμένεται να δείξει αν υπάρχει πραγματικό περιθώριο συμβιβασμού ή αν οι διαπραγματεύσεις θα παραμείνουν σε επίπεδο διερευνητικών επαφών.