Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ, σε αντίποινα για τις κυρώσεις κατά των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συντονιστική αποστολή για τη Γάζα, ότι η βρετανική εκπαίδευση των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη θα τερματιστεί και ότι σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ.



«Όποιος ενεργεί κατά του Ισραήλ, το Ισραήλ θα ενεργεί εναντίον του», δήλωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Israel’s Foreign Minister Gideon Sa’ar:



Those who act against Israel, Israel will act against them.



They will lose their influence and relevance in the region.



Measures against Israel will not remain without a response. pic.twitter.com/ROeI9s3yWJ — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι διαπιστευμένο από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη. Ο Σάαρ έκανε λόγο για απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ για 12 Βρετανούς που κρίνονται «αντισημίτες», συμπεριλαμβανομένου του Τζέρεμι Κόρμπιν, του πρώην ηγέτη των Εργατικών και ένθερμου υποστηρικτή των Παλαιστινίων.

«Η βρετανική κίνηση είναι ηθικά διαστρεβλωμένη και συνιστά κατάφωρη παρέμβαση στις υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους και στην εκλογική του διαδικασία», είπε, χαρακτηρίζοντας «εξοργιστκά ψέματα» αυτά που παρουσίασε ως κατηγορίες που διατύπωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ.

Ο Σάαρ δήλωσε ότι συντόνισε την απάντηση του Ισραήλ μαζί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα διεξαγάγει εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Νωρίτερα, ένας αξιωματούχος που εκπροσωπεί τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη χαρακτήρισε τις ανακοινωθείσες δυτικές κυρώσεις κατά των οικισμών «αντισημιτικές και επαίσχυντες».



Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, θα «επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Μπαρό ανακοίνωσε επίσης τα μέτρα της Γαλλίας σε αυτό το πλαίσιο δράσης, λέγοντας πως το Παρίσι θα ξεκινήσει διαδικασία για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

La France va mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes situées dans les Territoires palestiniens occupés, avec onze autres pays qui ont pris des engagements du même ordre.



Pourquoi ?



Parce que la Cisjordanie est au bord de l'explosion : expansion effrénée de la… pic.twitter.com/mJStC3HgOk — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 8, 2026

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε κατάσταση να εκραγεί – υπάρχει φρενήρης επέκταση των οικισμών, μια έξαρση βίας εναντίον Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους και τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.



Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε «εθνοκάθαρση» που διαπράττουν έποικοι στη Δυτική Όχθη ανακοινώντας απαγόρευση εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

The UK will stand up for what is right. pic.twitter.com/0jbDiQ7vVC — Ed Miliband (@Ed_Miliband) September 8, 2026

«Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες εποίκους. Και πολύ συχνά, η ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα χειρότερα, ορισμένα από τα μέλη της έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν λάβει μέτρα που αποσκοπούν στην υποστήριξη του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων», δήλωσε ο Μίλιμπαντ μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

🚨 BREAKING: Ed Miliband has officially announced a UK trade ban on Israeli settlements in the West Bank



"I do not believe the British people want us supporting the occupation" pic.twitter.com/G0TorQ1pyO — Politics UK (@PolitlcsUK) September 8, 2026

Τα Ηνωμένα Έθνη, οι Παλαιστίνιοι και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό.

«Διαδοχικές καναδικές κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει τη θέση ότι μια λύση δύο κρατών είναι ο δρόμος προς την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης που αντιμετωπίζει επίσης τις νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας του Ισραήλ. Οι παράνομοι οικισμοί στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν σημαντικά αυτούς τους στόχους», έγραψε η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Ανάντ στο X.

#REPORT: Carney Liberal foreign minister Anita Anand announces that she will "introduce restrictions on trade in goods" from Israeli settlements in the West Bank, arguing that they "significantly undermine" the two-state solution to the Israel-Palestine conflict. pic.twitter.com/BDkTUkTKKO — Canada Proud (@WeAreCanProud) September 8, 2026

Σχολιάζοντας από την περιοδεία που κάνει σε χώρες της Λατινικής Αμερικής ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Ουάσινγκτον δεν θέλει να δει τίποτε αποσταθεροποιητικό στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ακολουθήσει τη Βρετανία, τη Γαλλία και τον Καναδά στο να απαγορεύσει τις εισαγωγές από ισραηλινούς οικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη.

"Obviously we're not going to do what the UK did."



US Secretary of State Marco Rubio says the UK's sanctioning of goods from the occupied West Bank could have "implications" for the progress of the 20-point Gaza peace plan.



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📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/d3K0YPcT9m — Sky News (@SkyNews) September 8, 2026

Ένα δημοσίευμα του Reuters που μεταδόθηκε σήμερα διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ χρηματοδοτεί ορισμένους από τους πιο ριζοσπαστικούς εποίκους της Δυτικής Όχθης, οι οποίοι χρησιμοποιούν παράνομα αγροκτήματα για να εκτοπίσουν Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.