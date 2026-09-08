Δώδεκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να επιβάλουν ή να στηρίξουν περιορισμούς στο εμπόριο αγαθών με ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, τους οποίους θεωρούν παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Η κίνηση παρουσιάζεται ως απάντηση στην εντεινόμενη βία εποίκων κατά Παλαιστινίων και στη συνεχιζόμενη επέκταση των οικισμών.

Στην κοινή ανακοίνωση συμμετέχουν ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες διευκρινίζουν ότι είτε θα προχωρήσουν σε εθνικούς περιορισμούς, είτε θα υποστηρίξουν αντίστοιχα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε εξετάζουν σοβαρά την υιοθέτησή τους σύμφωνα με τις δικές τους εσωτερικές διαδικασίες.

Στο επίκεντρο η επέκταση των οικισμών

Οι υπουργοί Εξωτερικών των 12 χωρών αναφέρουν ότι οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στη Δυτική Όχθη «υπονομεύουν την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αύξηση της βίας από εποίκους και στην προώθηση του σχεδίου E1, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις καθώς θεωρείται ότι δυσχεραίνει περαιτέρω τη γεωγραφική συνέχεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Η πρωτοβουλία συνδέεται και με συνεννοήσεις μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ και του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, οι οποίοι, σύμφωνα με την κοινή δήλωση, συμφώνησαν ότι απαιτούνται μέτρα ώστε να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Η Γαλλία προχωρά σε απαγόρευση προϊόντων

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα ξεκινήσει διαδικασία για τον τερματισμό του εμπορίου προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όπως υπογράμμισε, το μέτρο στρέφεται κατά των οικισμών και όχι κατά του Ισραήλ συνολικά.

Ο Μπαρό συνέδεσε την απόφαση με την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για ταχεία επέκταση των οικισμών και αύξηση της βίας από εξτρεμιστές εποίκους. Η γαλλική πλευρά θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές απειλούν όλο και περισσότερο τη δυνατότητα επίτευξης πολιτικής λύσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Απαγόρευση εισαγωγών και από τη Βρετανία

Το Λονδίνο ανακοίνωσε από την πλευρά του απαγόρευση εισαγωγής αγαθών που παράγονται σε ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, με τον υπουργό Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ να δηλώνει ότι θα εφαρμοστεί παράλληλα ευρύτερο καθεστώς κυρώσεων. Η οικονομική επίδραση του μέτρου στο συνολικό εμπόριο Βρετανίας–Ισραήλ εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη, ωστόσο η πολιτική του σημασία είναι σαφώς μεγαλύτερη.

Η κίνηση προκάλεσε ήδη έντονες αντιδράσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό των οικισμών ως παράνομων, ενώ η μεγάλη πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας τους θεωρεί αντίθετους προς το διεθνές δίκαιο.