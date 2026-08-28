Νέα συνάντηση κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε το Κρεμλίνο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Μπισκέκ.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν στις 31 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων ηγετών της Ευρασίας, μεταξύ των οποίων ο Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ναρέντρα Μόντι και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το Κρεμλίνο είχε ήδη προαναγγείλει ότι το πρόγραμμα του Ρώσου προέδρου στο Μπισκέκ θα είναι ιδιαίτερα πυκνό, με «πολλές σημαντικές διμερείς συναντήσεις» μέσα στις δύο ημέρες της Συνόδου.

Η επιβεβαίωση του τετ α τετ με τον Ερντογάν αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συγκυρίας.

Ουκρανία, Συρία και Μέση Ανατολή στο φόντο

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται «σε παύση» και ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή νέες προτάσεις για επανεκκίνησή τους.

Η Τουρκία εξακολουθεί να διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, έχοντας φιλοξενήσει στο παρελθόν γύρους απευθείας συνομιλιών και ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Στο τραπέζι αναμένεται επίσης να βρεθούν οι εξελίξεις στη Συρία, όπου Ρωσία και Τουρκία διατηρούν διαφορετικά αλλά αλληλοεξαρτώμενα συμφέροντα, καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν.

Ιδιαίτερη σημασία μετά την αποστολή της CIA στη Μόσχα

Το τετ α τετ έρχεται λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα και τις συνομιλίες του με τη ρωσική πλευρά.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την επίσκεψη, ενώ ο Πούτιν ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των επαφών, χωρίς να συναντήσει προσωπικά τον επικεφαλής της CIA.

Η χρονική αλληλουχία προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν, καθώς η Μόσχα επιχειρεί να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με την Άγκυρα.

Η Τουρκία ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ευρασία

Η παρουσία Ερντογάν στη Σύνοδο της Σαγκάης υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά τη στρατηγική εξισορρόπησης που ακολουθεί η Τουρκία.

Η Άγκυρα παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί στενές οικονομικές και ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία και επιδιώκει μεγαλύτερο ρόλο στους ευρασιατικούς θεσμούς.

Η Τουρκία συμμετέχει στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης ως εταίρος διαλόγου και ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης της σχέσης της χώρας του με τον Οργανισμό.

Το τετ α τετ με τον Πούτιν αναμένεται έτσι να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διμερείς συναντήσεις της Συνόδου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ρωσία, Τουρκία, ΗΠΑ και Ευρώπη μεταβάλλονται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό.