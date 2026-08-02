Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικές περιοχές στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Τα ουκρανικά drones έπληξαν στόχους, συμπεριλαμβανομένης και μιας αποθήκης της Wildberries, της μεγαλύτερης πλατφόρμας διαδικτυακών αγορών στη Ρωσία, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

💥 Russia: Wildberries distribution hubs in Samara region is fully destroyed by Ukraine. pic.twitter.com/rbNHmVA9TZ — Igor Sushko (@igorsushko) August 2, 2026

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 635 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.