Ο ιρανικός στρατός εξαπέλυσε σήμερα, Σάββατο 1/8 κατηγορίες σε βάρος των ΗΠΑ και τις κατηγόρησε ότι τροφοδοτούν την «κλιμάκωση της έντασης» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή, ζητώντας τους να «επανεξετάσουν τη συνεργασία τους».

«Οι ΗΠΑ βαδίζουν γρήγορα στον δρόμο της κλιμάκωσης της έντασης στον περιφερειακό πόλεμο», είπε ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Όποια χώρα γίνει αμυντική ασπίδα στην εγκληματική και επιθετική Αμερική θα παραδοθεί στις φλόγες του πολέμου», απείλησε ο ίδιος, σε μια αναφορά στους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή – που ήδη αποτελούν συχνό στόχο του Ιράν από την αρχή της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά χθες, Παρασκευή, να διατάξει «πολύ δυνατά» πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το σαββατοκύριακο, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.