Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 35χρονος που έφυγε από μπαρ για να επιστρέψει σπίτι του, καθώς κατέληξε στο στομάχι ενός πύθωνα μήκους επτά μέτρων.

Θύμα είναι ο Χασίμ Λουμπέσι από το χωριό Γουακσακάι της Ινδονησίας και σύμφωνα με την The Sun τα ίχνη του εξαφανίστηκαν τα ξημερώματα της 27ης Ιουλίου.

Συγγενείς ανησύχησαν που δεν επέστρεψε σπίτι από το μπαρ που διασκέδαζε και βγήκαν να τον ψάξουν. Τότε εντόπισαν στο δάσος που έπρεπε να διασχίσει, ένα σακίδιο και τα σανδάλια του.

Μετά από λίγο βρήκαν σε κοντινή απόσταση και το τεράστιο φίδι, που είχε υπερβολικά φουσκωμένη την κοιλιά του και όταν την άνοιξαν επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Ο πύθωνας δάγκωσε τον 35χρονο στο πόδι και εφόσον τον ακινητοποίησε, τυλίχτηκε γύρω του, τον συνέθλιψε και τον κατάπιε.

23ft python just turned a man into dinner 🐍

A 35-year-old man was walking home alone after a party in Indonesia when a giant python attacked him.

It crushed him to death and swallowed him whole.

No struggle. No noise. Just silence.

One of the most terrifying ways to leave this… pic.twitter.com/kwgiQEB9YA — Mama Ju 🫆 (@julietemmanuel0) July 30, 2026

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί, τονίζοντας: «Καλούμε το κοινό να είναι προσεκτικό. Αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να πηγαίνουν στο δάσος σε ζευγάρια και όχι μόνοι τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παρόμοιων περιστατικών».

Ο θάνατος του άνδρα έρχεται σε συνέχεια μιας επίθεσης φιδιού τον περασμένο μήνα, κατά την οποία ένας πύθωνας παρόμοιου μεγέθους επιτέθηκε σε έναν ποδηλάτη που είχε σταματήσει για να ξεκουραστεί στην ίδια περιοχή, ενώ αλλού στο Βόρειο Μαλούκου μια 44χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από πύθωνα στο αγρόκτημά της.