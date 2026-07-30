Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν μια 26χρονη μητέρα και ο 22χρονος σύντροφός της για τη δολοφονία της δίχρονης κόρης της, Ίζαμπελ Γουέλς, η οποία υπέστη επί εβδομάδες ακραία σωματική και σεξουαλική κακοποίηση πριν χάσει τη ζωή της. Το δικαστήριο άκουσε ότι το παιδί είχε υποστεί συνολικά 21 κατάγματα, δεκάδες τραυματισμούς και ένα θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι, ενώ η δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων ως «τίποτα λιγότερο από σαδιστική».

Εβδομάδες βασανιστηρίων πριν από τον θάνατο της 2χρονης

Η Ίζαμπελ Γουέλς πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο βίας που, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Κακουργιοδικείο του Τίσαϊντ, περιλάμβανε συστηματική κακοποίηση από τη μητέρα της, Αλεξάνδρα Γουόκερ, και τον σύντροφό της, Χάρισον Σίμπσον, με τον οποίο διατηρούσε σχέση μόλις λίγων μηνών.

Η δίχρονη είχε υποστεί συνολικά 21 κατάγματα τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, ενώ το τελικό, μοιραίο τραύμα ήταν μια «τεράστια κρανιοεγκεφαλική κάκωση», συμβατή με βίαιο ταρακούνημα και πρόσκρουση του κεφαλιού σε σκληρή επιφάνεια, όπως τοίχος ή δάπεδο.

Η φρικτή επίθεση και η καθυστέρηση να καλέσει βοήθεια

Το πρωί της ημέρας που τραυματίστηκε θανάσιμα η Ίζαμπελ, ο Χάρισον Σίμπσον την πρόσεχε μόνος του, ενώ η Αλεξάνδρα Γουόκερ κοιμόταν μετά από μια νύχτα έντονης κατανάλωσης αλκοόλ.

Κατά το διάστημα αυτό, σύμφωνα με το δικαστήριο, η δίχρονη υπέστη βίαιη σεξουαλική επίθεση. Στη συνέχεια ο Σίμπσον αποχώρησε από το σπίτι της Γουόκερ στο Θόρναμπι του Τίσαϊντ με το ποδήλατό του.

Όταν η μητέρα ξύπνησε το απόγευμα και βρήκε το παιδί σχεδόν αναίσθητο, με αιμορραγία από τραύμα συμβατό με σεξουαλική κακοποίηση, δεν κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο. Αντίθετα, κάπνισε ένα τσιγάρο και πραγματοποίησε αναζήτηση στη Google με τη φράση: «Γιατί αιμορραγεί το μικρό παιδί μου;».

Περίπου μία ώρα αργότερα τηλεφώνησε στον πατριό της, ο οποίος της είπε αμέσως να καλέσει το 999. Αν και το ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε ένα λεπτό, η Ίζαμπελ δεν κατάφερε να επιβιώσει και υπέκυψε στα τραύματά της τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Η δικαστής: «Προσπαθούσες να σώσεις τον εαυτό σου»

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, η δικαστής Νόρτον δήλωσε ότι ήταν δύσκολο να περιγράψει τη συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων ως κάτι διαφορετικό από «σαδιστική».

Απευθυνόμενη στην Αλεξάνδρα Γουόκερ, ανέφερε ότι δεν κάλεσε έγκαιρα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επειδή πίστευε πως η κόρη της είχε ήδη πεθάνει και προσπαθούσε να βρει τρόπο να προστατεύσει τον εαυτό της.

Η δικαστής υπογράμμισε ακόμη ότι πριν εμφανιστεί ο Χάρισον Σίμπσον στη ζωή της οικογένειας, η Ίζαμπελ ήταν ένα «χαρούμενο, υγιές παιδί που αναπτυσσόταν φυσιολογικά».

Αναφερόμενη στον Σίμπσον, σημείωσε ότι παρέμεινε σιωπηλός τόσο κατά την αστυνομική ανάκριση όσο και στη διάρκεια της δίκης. Για τη Γουόκερ είπε ότι ήταν «ψεύτρα και μυθομανής που επιζητούσε την προσοχή», επισημαίνοντας πως, παρά τη στήριξη που είχε από τους γονείς της, την επισκέπτρια υγείας, τον παιδικό σταθμό και τον γενικό ιατρό, δεν επιχείρησε ποτέ να ζητήσει βοήθεια.

Η καταδίκη των δύο κατηγορουμένων

Ο Χάρισον Σίμπσον καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο χρόνο έκτισης της ποινής τα 27 χρόνια και 231 ημέρες.

Η Αλεξάνδρα Γουόκερ καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστο χρόνο παραμονής στη φυλακή τα 21 χρόνια και 48 ημέρες, συνυπολογίζοντας τον χρόνο προσωρινής κράτησης και για τους δύο.

Κατά την ανακοίνωση των ποινών, ο Σίμπσον, φορώντας γκρι αθλητικό μπουφάν, και η Γουόκερ, με μαύρο σακάκι και λευκό πουκάμισο, παρέμειναν ανέκφραστοι.

Οι σοκαριστικοί τραυματισμοί του παιδιού

Το δικαστήριο άκουσε ότι πριν υποστεί το θανατηφόρο κάταγμα στο κρανίο στις 13 Σεπτεμβρίου, η Ίζαμπελ είχε υποστεί 21 κατάγματα, εσωτερικές ρήξεις από βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις και 97 τραυματισμούς μαλακών μορίων, οι οποίοι προκλήθηκαν από δυνατό κράτημα και βίαιο ταρακούνημα.

Λίγο πριν από τον θάνατό της, η δίχρονη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, όμως επέστρεψε στο σπίτι αφού οι γιατροί της παιδιατρικής ομάδας ανέτρεψαν τις αρχικές ανησυχίες άλλων μελών του προσωπικού για πιθανή κακοποίηση.

Η μητέρα είχε καθυστερήσει δύο εβδομάδες να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, παρότι το παιδί δυσκολευόταν να περπατήσει, υποστηρίζοντας ότι είχε τραυματιστεί όταν το πόδι του πιάστηκε στο κρεβατάκι του.

Όταν στις 2 Σεπτεμβρίου εκφράστηκαν ανησυχίες στο Νοσοκομείο Νορθ Τις στο Στόκτον του Κομητείας Ντάραμ, η Γουόκερ αντέδρασε έντονα, έγινε επιθετική και κινήθηκε εναντίον νοσηλεύτριας που έθεσε θέμα προστασίας του παιδιού, χαρακτηρίζοντας την εμπλοκή της αρμόδιας υπηρεσίας «εντελώς περιττή».

Στη συνέχεια ζητήθηκε από επισκέπτρια υγείας να επικοινωνήσει με τη μητέρα λόγω των ανησυχιών του νοσοκομείου, όμως η συνομιλία έγινε τηλεφωνικά και η Γουόκερ κατάφερε να την πείσει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, διασώστες εντόπισαν την Ίζαμπελ αναίσθητη στη βάση της σκάλας. Η ίδια νοσηλεύτρια που είχε εκφράσει τις πρώτες ανησυχίες βρισκόταν σε υπηρεσία όταν το παιδί επέστρεψε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν. Όπως κατέθεσε, η δίχρονη ήταν «γεμάτη μώλωπες από την κορυφή έως τα νύχια».

Η γνωριμία μέσω Facebook και η απόφαση του δικαστηρίου

Σύμφωνα με τη δίκη, η Αλεξάνδρα Γουόκερ και ο Χάρισον Σίμπσον γνωρίστηκαν μέσω του Facebook Dating το καλοκαίρι του περασμένου έτους και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εκείνος μετακόμισε στο σπίτι της στο Θόρναμπι. Το ζευγάρι κατανάλωνε συχνά αλκοόλ και έκανε χρήση κάνναβης.

Σύντομα, ο Σίμπσον άρχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μικρή Ίζαμπελ, κάνοντάς της μόνος του μπάνιο χωρίς να του ζητηθεί και φροντίζοντας να βρίσκεται πάντα μαζί με τη μητέρα της, αντί να επιδιώκει χρόνο μόνο με τη σύντροφό του.

Η συμπεριφορά του οδήγησε τη Γουόκερ να αναζητήσει το όνομά του στο Μητρώο Σεξουαλικών Παραβατών και να αναρωτηθεί αν ήταν παιδόφιλος.

Έπειτα από επτά ώρες διασκέψεων, οι ένορκοι έκριναν και τους δύο ενόχους για δολοφονία και κακοποίηση παιδιού. Ο Χάρισον Σίμπσον καταδικάστηκε επίσης για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση σε παιδί κάτω των 13 ετών, ενώ η Αλεξάνδρα Γουόκερ αθωώθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Αστυνομίας του Κλίβελαντ, Στιβ Τσάτερτον, δήλωσε ότι η Ίζαμπελ υπέστη καταστροφικά τραύματα από τους ανθρώπους που όφειλαν να την αγαπούν, να τη φροντίζουν και να την προστατεύουν.

Όπως ανέφερε, η ζωή της χάθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο, ενώ τόνισε ότι η δίχρονη θα έπρεπε να είχε μπροστά της μια ζωή γεμάτη ευκαιρίες. Αντί γι’ αυτό, είπε, η Αλεξάνδρα Γουόκερ και ο Χάρισον Σίμπσον της στέρησαν το μέλλον και στέρησαν από την οικογένειά της τη δυνατότητα να τη δει να μεγαλώνει και να κατακτά όλα εκείνα τα ορόσημα που οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένα.