Μια 16χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, όταν χτύπησε σε μεταλλικό δοκάρι ενώ βρισκόταν πάνω στην οροφή κινούμενου συρμού του μετρό στην περιοχή Κουίνς της Νέας Υόρκης. Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση, η ανήλικη επέζησε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η New York Post, σημειώθηκε περίπου στις 15:12 το μεσημέρι της Τετάρτης. Η 16χρονη είχε ανέβει στην οροφή συρμού της γραμμής A, ο οποίος κινούνταν προς νότια κατεύθυνση και πλησίαζε τον σταθμό Μπροντ Τσάνελ. Κατά την είσοδο του τρένου στον σταθμό, η ανήλικη χτύπησε ξαφνικά σε δοκάρι που βρισκόταν πάνω από τις γραμμές.

NYC girl, 16, hits beam during dangerous subway surfing stunt – and miraculously survives https://t.co/FScGlhu8zA pic.twitter.com/AJbfogeZnV — New York Post Metro (@nypmetro) July 23, 2026

Η επικίνδυνη πρακτική είναι γνωστή ως «subway surfing» και αφορά άτομα, κυρίως ανηλίκους, που ανεβαίνουν στην οροφή ή στέκονται στο εξωτερικό των βαγονιών ενώ οι συρμοί βρίσκονται σε κίνηση.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη 16χρονη ακίνητη πάνω στην οροφή του ακινητοποιημένου τρένου. Πυροσβέστες την απομάκρυναν με μεγάλη προσοχή, ενώ επιβάτες παρακολουθούσαν τη διάσωση και αστυνομικοί προσπαθούσαν να διατηρήσουν την τάξη στον σταθμό.

Η ανήλικη είχε τις αισθήσεις της και μπορούσε να επικοινωνήσει με τους διασώστες. Μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομειακό Κέντρο Μπρούκντεϊλ, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο μηριαίο οστό. Η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε σταθερή.

«Το τρένο δεν πρόκειται να κινηθεί μετά από αυτό», ακούγεται να λέει ένας απογοητευμένος επιβάτης σε βίντεο από το σημείο. «Δόξα τω Θεώ, όμως, που την κατέβασαν με ασφάλεια και είναι ζωντανή. Αξίζουν συγχαρητήρια στους πυροσβέστες», πρόσθεσε.

Δεκάδες ανήλικοι έχουν συλληφθεί για «subway surfing»

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης αποκάλυψε τον Μάιο ότι η επικίνδυνη αυτή τάση εξακολουθεί να καταγράφεται με ανησυχητική συχνότητα. Από την έναρξη των αυστηρότερων ελέγχων, πριν από πέντε χρόνια, οι αρχές έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 60 άτομα που επανέλαβαν την πράξη, ανάμεσά τους και παιδιά ηλικίας μόλις 10 ετών.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Γκουλότα, είχε αναφέρει ότι οι Αρχές συνεργάστηκαν με μία μητέρα που έχασε τον γιο της εξαιτίας του «subway surfing» το 2023. Στόχος της συνεργασίας είναι να ενημερωθούν οι νέοι για τους θανάσιμους κινδύνους που κρύβει αυτή η πρακτική.

Η αστυνομία χρησιμοποιεί, επίσης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκειμένου να εντοπίζει εγκαίρως όσους ανεβαίνουν στο εξωτερικό των συρμών. Με αυτόν τον τρόπο έχουν προσαχθεί δεκάδες άτομα πριν σημειωθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Παρά τις εκστρατείες ενημέρωσης και τους ελέγχους, ωστόσο, οι Αρχές δυσκολεύονται να αποτρέψουν τους ανηλίκους που επιδιώκουν να καταγράψουν επικίνδυνα βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αύξηση 200% μέσα σε δύο χρόνια

Στοιχεία της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών της Νέας Υόρκης δείχνουν ότι τα περιστατικά επιβατών που κινούνται έξω από τα βαγόνια αυξήθηκαν κατά 200% μέσα σε δύο χρόνια. Σύμφωνα με τις Αρχές, σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του φαινομένου διαδραματίζουν τα βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 2024 επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κάνοντας «subway surfing», ενώ το 2025 καταγράφηκαν ακόμη πέντε θάνατοι.

Τον Μάιο, βίντεο κατέγραψε ένα θανατηφόρο περιστατικό στη γέφυρα Γουίλιαμσμπεργκ, στο Κάτω Μανχάταν. Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 18χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ο 14χρονος χτυπήθηκε στο κεφάλι από δοκάρι και έπεσε από τις υπερυψωμένες γραμμές στο έδαφος. Ο 18χρονος εκτινάχθηκε από τον συρμό.

Η τραγική ιστορία της 12χρονης Ζεμφίρα Μουχτάροβα

Σε ένα ακόμη τραγικό περιστατικό, μία 12χρονη από το Μπρούκλιν είχε χάσει τη ζωή της, αφού προηγουμένως είχε δημοσιεύσει δεκάδες εξαιρετικά επικίνδυνα βίντεο στο διαδίκτυο.

Η Ζεμφίρα Μουχτάροβα εμφανιζόταν σε ορισμένα από αυτά να κρέμεται πάνω από διερχόμενους συρμούς ή να βρίσκεται σε σημεία ελάχιστης απόστασης από κινούμενα τρένα.

Τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, πάνω σε συρμό της γραμμής J τον Οκτώβριο, είχε αναρτήσει στο TikTok βίντεο στο οποίο βρισκόταν ξαπλωμένη ανάμεσα στις γραμμές, ενώ ένας συρμός περνούσε από πάνω της. Σε άλλο βίντεο στεκόταν πάνω σε ένα στενό δοκάρι, την ώρα που τρένο περνούσε με ταχύτητα από κάτω της.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι το «subway surfing» δεν αποτελεί παιχνίδι ή ακίνδυνη πρόκληση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και μία λανθασμένη κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή στον θάνατο.