Μια 12χρονη από το Μπρούκλιν που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με subway surfing είχε ανεβάσει στο TikTok ανατριχιαστικά βίντεο, στα οποία δοκίμαζε επικίνδυνες ακροβασίες, ακόμα και ξαπλωμένη πάνω σε γραμμές τρένου, τις εβδομάδες πριν τον τραγικό της θάνατο, όπως αποκαλύπτει η New York Post.

Η μικρή Zemfira Mukhtarov ήταν παθιασμένη με τα επικίνδυνα κατορθώματα στα social media, παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις της μητέρας της να σταματήσει. Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της είχε βγει κρυφά από το σπίτι τα ξημερώματα του Σαββάτου, πριν χάσει τη ζωή της.

12-year-old NYC girl killed while subway surfing posted terrifying TikTok videos on train tracks before tragedy https://t.co/jXlw1spb1F pic.twitter.com/NTDlqUeuIp — New York Post Metro (@nypmetro) October 7, 2025

«Δουλεύω συνέχεια και δεν ξέρω τι κάνει, τι ώρα το κάνει», είπε η συντετριμμένη μητέρα της, Nataliya Rudenko, με καταγωγή από την Ουκρανία. «Μια φορά την είδα στην κορυφή της γέφυρας του Γουίλιαμσμπεργκ να παριστάνει πως κρατάει την πόλη μας στο χέρι της».

Η Nataliya Rudenko, που μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 2008, εξήγησε πως προσπαθούσε να την αποτρέψει: «Της έλεγα “είναι επικίνδυνο, δεν πρέπει να το κάνεις”, αλλά δεν μπορούσα να τη σταματήσω».

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Zemfira Mukhtarov είχε ανεβάσει βίντεο στο TikTok, όπου ξάπλωνε στις ράγες την ώρα που περνούσε το τρένο από πάνω της, ενώ σε άλλο βίντεο μια κοπέλα στεκόταν σε μια λεπτή δοκό με το τρένο να περνάει από κάτω.

Zemfira Mukhtarov, 12, from Brooklyn, and Ebba Morina, 13, from Manhattan, were found dead atop a Brooklyn-bound J train at the Marcy Avenue station in Williamsburg, Brooklyn.



Authorities believe they died while attempting "subway surfing." pic.twitter.com/t6Oo5iiEQT — orange 🍊 (@orange4u28) October 7, 2025

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η 12χρονη και η 13χρονη φίλη της, Ebba Morina, βρέθηκαν αναίσθητες κοντά στον σταθμό Williamsburg, αφού είχαν επιβιβαστεί στην οροφή ενός συρμού της γραμμής J. Και οι δύο κοπέλες διαπιστώθηκε λίγο αργότερα ότι ήταν νεκρές.

The two teen girls killed in a Brooklyn subway surfing tragedy have been identified.



Ebba Morina (13) and Zemfira Mukhtarov (12) were found unconscious and unresponsive on top of a Brooklyn-bound J train at the Marcy Avenue-Broadway subway station in Williamsburg around 3:10… pic.twitter.com/tpOX4inCau — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) October 8, 2025

Η μητέρα της αποκάλυψε ότι η Zemfira Mukhtarov είχε αρχίσει να τριγυρνά μόνη της στην πόλη αναζητώντας συγκινήσεις: από ακροβατικά στο μετρό, μέχρι εισβολές σε άνδρες επαύλεις και σκαρφάλωμα σε ταράτσες ουρανοξυστών, τα οποία πολλές φορές μοιραζόταν στο διαδίκτυο.

Κι όμως, ήταν ένα παιδί που φαινόταν φυσιολογικό: έπαιζε βόλεϊ στο σχολείο, έκανε πολεμικές τέχνες και βιολί, και είχε πάει με την οικογένειά της στην Disneyland. «Δεν είναι παιδί που κάθεται στο δωμάτιό του. Δεν μπορούσα να την κλείσω μέσα με το ζόρι», είπε η μητέρα.

Ο πατέρας της, Ruslan Mukhtarov από το Αζερμπαϊτζάν, ανήρτησε καμπάνια στο GoFundMe για την κηδεία και το μνημόσυνο της κόρης του, με τις δωρεές να ξεπερνούν τα 17.000 δολάρια μέσα σε δύο μέρες.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Νέας Υόρκης προειδοποιούν για ακόμη μια φορά τους εφήβους να σταματήσουν τα επικίνδυνα αυτά «παιχνίδια» που προωθούνται από τα social media. Μόνο πέρυσι, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κάνοντας subway surfing, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους το 2023.