Η Ουκρανία μπορεί να προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο ρωσικό πολεμικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα, όμως η Ρωσία επιμένει για να «πάρει το πάνω χέρι» και αυτή τη φορά δεν χρησιμοποιεί τα πολεμικά της πλοία, αλλά με drones και πυραύλους χτυπάει τα ουκρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με το Politico, την Τετάρτη για πρώτη φορά κανένα πλοίο δεν εισήλθε σε κανένα από τα τρία ουκρανικά λιμάνια της Οδησσού.

«Η Ρωσία κρατά όμηρο την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Σήμερα δεν πέρασε κανένα πλοίο από τον θαλάσσιο διάδρομο της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ακριβώς στην κορύφωση της συγκομιδής των σιτηρών. Πρόκειται για σκόπιμη οικονομική και ανθρωπιστική τρομοκρατία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα.

«Όπως το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο τις ενεργειακές διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ, έτσι και η Ρωσία στοχεύει τώρα τις παγκόσμιες αγορές τροφίμων στη Μαύρη Θάλασσα. Εκατομμύρια οικογένειες σε ολόκληρη την Αφρική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αύξηση των τιμών και πείνα, αν συνεχιστεί αυτή η τρομοκρατία», πρόσθεσε ο Σίμπιχα.

Οι επιθέσεις ανάγκασαν τον ναυτιλιακό κολοσσό Maersk να διακόψει αυτή την εβδομάδα τις δραστηριότητές του στο αλιευτικό λιμάνι του Τσορνομόρσκ και να ανακατευθύνει τα φορτία προς το λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία. Η Ουκρανία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρέχει ασφάλεια, αλλά οι πλοιοκτήτες αποφάσισαν να διακόψουν τη ναυτιλιακή κίνηση λόγω των αυξημένων απειλών για την ασφάλεια.

«Και στο παρελθόν είχαν σημειωθεί πολλές επιθέσεις εναντίον πλοίων, αλλά οι περισσότερες αφορούσαν πλοία που είχαν ήδη αγκυροβολήσει σε λιμάνια», δήλωσε στο Politico ο Αντρέι Κλυμένκο, επικεφαλής της Ομάδας Παρακολούθησης Στρατηγικών Ερευνών για τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική. Οι πλοιοκτήτες έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ποια νέα λύση θα βρει η Ουκρανία, πρόσθεσε ο Κλυμένκο.

Οι ενέργειες της Ρωσίας ώθησαν την Ουκρανία να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις 27 Ιουλίου, καλώντας όλα τα κράτη να απαιτήσουν αμέσως από τη Μόσχα να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι επιθέσεις εντάθηκαν αφού η Ουκρανία πραγματοποίησε μια σειρά επιτυχημένων επιθέσεων εναντίον πετρελαιοφόρων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στην Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα, αναγκάζοντας τη Ρωσία να διακόψει τις εξαγωγές νωρίτερα αυτό το μήνα. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να πούμε ότι αυτό αποτελεί αντίδραση, καθώς η Ρωσία δεν διέκοψε ποτέ τις επιθέσεις εναντίον των λιμανιών και των φορτίων της Ουκρανίας, ανέφερε ο Κλυμένκο.

Ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας, Ντμίτρο Πλετέντσουκ, δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, καθώς ενώ η Ρωσία βομβαρδίζει πλοία που λειτουργούν απολύτως νόμιμα, η Ουκρανία στοχεύει φορτηγά πλοία που παραβιάζουν το ναυτικό δίκαιο, μεταφέροντας παράνομα πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις ή εισερχόμενα σε λιμάνια των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας.

«Ο πόλεμος στη θάλασσα δεν σταμάτησε ποτέ. Έχουμε βρεθεί ήδη σε παρόμοια κατάσταση. Ναι, η πίεση αυξήθηκε, και ναι, οι ναυτιλιακές εταιρείες διαβλέπουν κινδύνους και περιορίζουν τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της μέγιστης χωρητικότητας του ναυτιλιακού μας διαδρόμου», πρόσθεσε ο Πλετέντσουκ.

Ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών από τη Ρωσία το 2022 έπληξε σοβαρά τις ζωτικής σημασίας γεωργικές εξαγωγές και συνέβαλε στην αύξηση των παγκόσμιων τιμών των τροφίμων κατά περισσότερο από 60 τοις εκατό μέχρι τον Μάρτιο. Ωστόσο, αφού το ναυτικό της Ουκρανίας καθιέρωσε έναν προστατευόμενο θαλάσσιο διάδρομο στη Μαύρη Θάλασσα, η χώρα εξήγαγε μέσω αυτού πάνω από 168,9 εκατομμύρια τόνους φορτίου, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 100 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών, μεγάλο μέρος των οποίων προοριζόταν για χώρες του Νότου, παρά τις επανειλημμένες ρωσικές επιθέσεις στα λιμάνια της Οδησσού.