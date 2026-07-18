Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ότι ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την έβδομη διαδοχική νύχτα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), πολεμικά πλοία, καθώς και άλλα στρατιωτικά μέσα, πλήττοντας εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής εφοδιαστικής, υπόγειες αποθήκες οπλισμού και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν.

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν στις 21:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) στις 17 Ιουλίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι συνεχίζει, κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, να θεωρεί το Ιράν υπόλογο για τις ενέργειές του, ενώ εφαρμόζει πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Περισσότερα από 50.000 στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, με ισχυρή αποτρεπτική και επιχειρησιακή ικανότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.