Ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από τον Ολυμπιακό και αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φιλάθλους της ομάδας.

Τώρα ένας άλλος ντε Ολιβέιρα είναι έτοιμος να ακολουθήσει τα χνάρια του και να γράψει την δική του ιστορία με την ομάδα του Πειραιά.

Ο λόγος για τον 20χρονο γιο του Τζιοβάνι ο οποίος θα αγωνίζεται στην Β’ ομάδα του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν.

Ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, πέρασε τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Είναι γεννημένος το 2006, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, έχοντας πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και εξαιρετικό αριστερό πόδι.

Το 2023 είχε αγωνιστεί για ένα εξάμηνο με τη φανέλα της Σάο Μπερνάρντο στο πρωτάθλημα Κ17 της Βραζιλίας.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Τζιοβάνι με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, όπου εμφανίστηκε σε φωτογραφία με τον γιο του και τη γυναίκα του, γράφοντας:

«Πέτα γιε μου, ο Ιησούς είναι μαζί σου, το αξίζεις γιατί ήσουν πάντα πειθαρχημένος και προσπάθησες πολύ γι’ αυτή τη στιγμή, τώρα ήρθε η ώρα να μαζέψεις τους καρπούς! Σε αγαπάμε».