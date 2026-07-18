Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε την αντίδραση του στενού του φίλου Μπεν Άφλεκ στην ερμηνεία του στην ταινία «Οδύσσεια», λέγοντας πως ο συμπρωταγωνιστής του στο «Good Will Hunting» τού χάρισε ένα κομπλιμέντο που, όπως παραδέχθηκε, θα θυμάται για πάντα.

Βασισμένη στο ελληνικό έπος του Ομήρου, η ταινία «Οδύσσεια» είναι η πρόσφατη χολιγουντιανή επιτυχία του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, με τους Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον και Αν Χάθαγουεϊ να συμμετέχουν στο υποστηρικτικό καστ.

Οι κριτικοί ήδη εκθειάζουν την ταινία, αλλά ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι υπάρχουν μόνο λίγοι άνθρωποι των οποίων τις απόψεις για την «Οδύσσεια» τον ενδιαφέρει να μάθει.

Ένας από αυτούς είναι ο Μπεν Άφλεκ, ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Ντέιμον, τον οποίο γνώρισε στο σχολείο. Οι δύο ηθοποιοί έχουν περάσει «πολλά μαζί» στην 45χρονη φιλία τους, δήλωσε ο Ντέιμον στο MTV UK, προσθέτοντας: «Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου, θα έλεγα για τον Μπεν».

Ο Ντέιμον είπε στη συνέχεια πώς όταν ο Άφλεκ είδε την ταινία «Οδύσσεια» του τηλεφώνησε.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω ότι περίμενα 45 χρόνια για να το λάβω. Δεν σταμάτησε να μιλάει για μια ώρα. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιο τρόπο τα αφομοίωσε όλα σε μια μόνο προβολή» τόνισε.

Ο Ντέιμον είπε επίσης ότι είχε άγχος να δει την αντίδραση της κόρης του, Ιζαμπέλα, καθώς η 20χρονη έχει αποδειχθεί «πολύ αυστηρή κριτής» των ταινιών του στο παρελθόν.

«Είπε: “Μπαμπά, είμαι περήφανη για σένα”» σημείωσε ο Ματ Ντέιμον. «Λοιπόν, αυτό είναι ένα παιδί που κάποτε έκανα μια ταινία με τίτλο “Το Σινικό Τείχος” και την αποκαλεί “Το Τείχος”… Λέει: “Μπαμπά, δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο σε αυτή την ταινία”» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.