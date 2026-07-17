Με τον Ζότα Σίλβα να κάνει ντεμπούτο με την φανέλα του Ολυμπιακού και να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οι Πειραιώτες επικράτησαν με 3-1 της Φορτούνα Σίταρντ στην Ολλανδία στο τρίτο τους φιλικό παιχνίδι.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ήταν εξαιρετικός στην πρώτη του εμφάνιση παίζοντας πίσω από τον σέντερ φορ και πέτυχε και τα τρία γκολ των «ερυθρόλευκων».

Από εκεί και πέρα προβληματισμός επικρατεί στον Ολυμπιακό καθώς κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τη Φορτούνα Σιτάρντ, ο Λορένζτο Σιπιόνι τραυματίστηκε στον ώμο και αποχώρησε.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ματς και απείλησε δύο φορές με τον Αντρέ Λουίζ μέσα σε δύο λεπτά (18′ 19′), ενώ στο 20’ ο Ζότα Σίλβα έβαλε το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού με δυνατό σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βγήκε στην πλάτη της Ολλανδικής άμυνας μετά από ωραία κάθετη πάσα του Σιπιόνι και νίκησε τον Μπράντερχορστ και έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Φορτούνα απείλησε με τον Στουρνάρα να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση στο 55′ στο τετ α τετ του με τον Ζοτ. Ωστόσο ένα λεπτό αργότερα ο Οκίλι με δυνατό σουτ από κοντά μείωσε σε 2-1 για την Ολλανδική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός απάντησε δύο λεπτά αργότερα (58’), όταν ο Ζέλσον Μαρτίνς κέρδισε πέναλτι και ο Ζότα Σίλβα εκτέλεσε εύστοχα, για να γράψει το 3-1 και ο ίδιος να κάνει χατ τρικ.

Ο Ολυμπιακός αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου στις 16:30 θα δώσει νέο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με αντίπαλο τον Άγιαξ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Στουρνάρας, Σιώζιος, Κουτσίδης (76′ Σμαΐλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγκα, Σιπιόνι (32′ Μπακούλας), Φίλης, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ (76′ Ροντινέι), Ζότα Σίλβα, Μασούρας (76′ Γιάρεμτσουκ).

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ: Μπράντερχορστ, Φαν Ότελε, Πέτερσον, Ντάλχαους, Ρομένι, Πίντο, Μπρίτιν, Ζέφουικ, Χούμπνερ, Εγκμπέμου, Ιχατάρεν.