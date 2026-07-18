Πριν από λίγα χρόνια, ελάχιστοι θα φαντάζονταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξελίσσονταν σε μία από τις χώρες όπου το ποδόσφαιρο θα γνώριζε τόσο μεγάλη απήχηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, εμφανίστηκε απόλυτα πεπεισμένος γι’ αυτό, κατά τη διάρκεια κοινής παρουσίας του με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση.

Η αφορμή ήταν η επίσημη παρουσίαση του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Εκεί, ο Ινφαντίνο εξήρε τη διοργάνωση του Μουντιάλ, που φιλοξενήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Gianni Infantino: FIFA is the official happiness provider to humanity.



Trump: Unless your team loses. pic.twitter.com/KGRHBlfybD — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

«Το αμερικανικό όνειρο έγινε πραγματικότητα — ενώσαμε τον κόσμο στην Αμερική», ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA, συμπληρώνοντας πως «η FIFA είναι ο επίσημος προμηθευτής ευτυχίας για την ανθρωπότητα». Ο Τραμπ παρενέβη αστειευόμενος, λέγοντας: «Εκτός αν χάσει η ομάδα σου».

Ο Ινφαντίνο συνέχισε απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι «δεν χρειάζεται να σας κάνουν κομπλιμέντα, αλλά αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα είχε γίνει τόσο απίστευτη επιτυχία χωρίς εσάς. Είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ σχολίασε ότι «νόμιζα ότι δεν ήμασταν χώρα του ποδοσφαίρου, τελικά αποδείχθηκε ότι είμαστε, και πιστεύω ότι θα παραμείνουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές, χαρακτηρίζοντας τον Ρονάλντο «υπέροχος τύπος», ενώ για τον Χάρι Κέιν, με τον οποίο είπε ότι έχει παίξει γκολφ, ανέφερε επίσης πως είναι «υπέροχος τύπος». Μιλώντας για τον Άγγλο επιθετικό, πρόσθεσε: «έκαναν λάθος όταν τον έβαλαν αμυντικό. Πήραν τον καλύτερό τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα. Αυτό ήταν λίγο ασυνήθιστο».

Trump on Messi:



Messi was well guarded, and all of a sudden he was standing on the right while the great player who had been guarding him was just standing there.



Messi kicked it, and that was the end of the game. pic.twitter.com/XtC4DYDNDM — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Στη συνέχεια στάθηκε σε μία φάση με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, περιγράφοντας: «Ο Μέσι ήταν καλά μαρκαρισμένος και ξαφνικά βρέθηκε στη δεξιά πλευρά, ενώ ο σπουδαίος παίκτης που τον μαρκάριζε απλώς στεκόταν εκεί. Ο Μέσι σούταρε τη μπάλα, και αυτό ήταν το τέλος του αγώνα».

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης την επίδοση του Αργεντινού αστέρα, λέγοντας: «Πόσο καλός είναι ο Μέσι; Έκανε χατ τρικ. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σπάνιο στο άθλημά σας, σωστά;».

Trump on Balogun's red card:



If Gianni hadn't allowed Balogun to play, we would have said, "We would have won the game if we had our best player."



Gianni made a good decision. pic.twitter.com/N56Aax3qnx — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υπόθεση της ακύρωσης της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκούν. «Αν ο Τζιάνι δεν είχε επιτρέψει στον Μπαλογκούν να παίξει, θα λέγαμε: “Θα είχαμε κερδίσει τον αγώνα αν είχαμε τον καλύτερό μας παίκτη”. Ο Τζιάνι πήρε τη σωστή απόφαση», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε ένα θέμα που, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, είχε συζητηθεί μεταξύ του ίδιου και του προέδρου της FIFA.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ο γιος του Μπάrον «λατρεύει το ποδόσφαιρο και είναι καλός ποδοσφαιριστής».