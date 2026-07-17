Δύο αργυρά μετάλλια πανηγύρισε η Ελλάδα στη δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Κ18 στο Ριέτι, καθώς η Αποστολία Αντωνάτου και ο Πέτρος Κασσαβήτας ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις.

Η Αντωνάτου ξεχώρισε στον τελικό των 100μ, όπου ολοκλήρωσε την κούρσα σε 11.46 (+0.6), επίδοση που της χάρισε το αργυρό μετάλλιο και παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων.

Παράλληλα, η Ελληνίδα βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ των 11.58 που είχε σημειώσει λίγες ώρες νωρίτερα στον ημιτελικό, πλησιάζοντας και το ιστορικό ρεκόρ νεανίδων (Κ20) της Κατερίνας Θάνου (11.43) από το 1994.

Όσον αφορά τον Πέτρο Κασσαβήτα στη σφυροβολία Παίδων, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, πετυχαίνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με 75.24μ στην τέταρτη προσπάθειά του, βελτιώνοντας κατά τέσσερα εκατοστά την προηγούμενη καλύτερη βολή της καριέρας του.

Είχε σταθερή παρουσία σε όλη τη διάρκεια του τελικού, με σειρά βολών 72.74μ, 74.58μ, 73.86μ, 75.24μ, 73.95μ και 73.25μ. Την πέμπτη θέση στον ίδιο αγώνα κατέκτησε ο δεύτερος Έλληνας, Ανδρέας Αποστολάκος, με καλύτερη βολή στα 71.46μ.