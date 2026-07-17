Δύο νεαροί τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής (17/7/26) στην οδό Παπαποστόλου, στη Λαμία.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλο που οδηγούσε μία 23χρονη κινούνταν προς την έξοδο της πόλης, ενώ ένα δεύτερο μηχανάκι, με οδηγό έναν 20χρονο, είχε κατεύθυνση προς το κέντρο της Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στο ύψος περίπου του Αγίου Φανουρίου, συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο νεαρός δικυκλιστής, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε να διασωληνωθεί!

Σοβαρά χτύπησε και η κοπέλα, χωρίς ευτυχώς να εκφράζονται φόβοι για τη ζωή της. Και τα δύο παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για το δυσάρεστο συμβάν.