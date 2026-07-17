Ο ΠΑΟΚ δήλωσε την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA για τα παιχνίδια με την Ντιναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Πολωνία και την Λούμπλιν Αρένα την Πέμπτη 23 Ιουλίου, ενώ ο επαναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 30 Ιουλίου στην Tούμπα.

Στην λίστα βρίσκονται οι νέες μεταγραφές του ΠΑΟΚ, οι Άλι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος και Σανταμαρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για δύο αλλαγές μια ημέρα πριν από το πρώτο ματς.

Αναλυτικά η λίστα του ΠΑΟΚ:

Λίστα Α’: Άλι, Μπάμπα, Μπάλντε, Μπαλωμένος, Τάισον, Καμαρά, Ελουστόντο, Γκόμεζ, Γκουγκεσασβίλι, Χατζηδιάκος, Γερεμέγεφ, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λύρατζης, Μιχαηλίδης, Μοναστηρλής, Παβλένκα, Πέλκας, Σανταμαρία, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β’: Αρετής, Αβράμπος, Μπαταούλας, Μπελερής, Μπέρδος, Χαλδέζος, Χατσίδης, Ντούνγκα, Καλπάκης, Κοσίδης, Κωττάς, Κούπενος, Λαζαρίδης, Μανασίδης, Ματέρα, Μύθου, Νικολαΐδης, Νικολακούλης, Γρηγόρης-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Τσιντσόλης, Βυρσοκινός.