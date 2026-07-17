Από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας στα μέτωπα τριών ηπείρων, ο Γεώργιος Διλβόης έζησε μια σύντομη ζωή σημαδεμένη από τον πόλεμο. Σαν σήμερα το 1918, σε ηλικία μόλις 22 ετών, σκοτώθηκε στη Γαλλία, επιτιθέμενος σε γερμανικό πολυβόλο, μια πράξη που οδήγησε στη μεταθανάτια απονομή του Μεταλλίου της Τιμής, της ανώτατης στρατιωτικής διάκρισης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Διλβόης γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1896 στην ελληνική κοινότητα των Αλατσάτων, κοντά στη Σμύρνη. Σε νεαρή ηλικία μετανάστευσε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στη Μασαχουσέτη. Το 1912, σε ηλικία 16 ετών, επέστρεψε για να καταταγεί στις ελληνικές δυνάμεις και πολέμησε στους Βαλκανικούς Πολέμους.

Μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά του Νιου Χάμσαϊρ, στα αμερικανομεξικανικά σύνορα. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατατάχθηκε ξανά και στάλθηκε στη Γαλλία με το 103ο Σύνταγμα Πεζικού της 26ης Μεραρχίας. Συμμετείχε στην άμυνα της Καμπανίας–Μαρν και στην αντεπίθεση Αιν–Μαρν, μία από τις επιχειρήσεις που σηματοδότησαν την υποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων το καλοκαίρι του 1918.

Η επίθεση στο γερμανικό πολυβόλο

Το πρωί της 18ης Ιουλίου, κοντά στο Μπελό της Γαλλίας, η διμοιρία του είχε καταλάβει τον στόχο της κατά μήκος μιας σιδηροδρομικής γραμμής. Ο Διλβόης ακολούθησε τον επικεφαλής της για αναγνώριση, όταν δέχθηκαν πυρά από γερμανικό πολυβόλο σε απόσταση περίπου 90 μέτρων.

Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο της απονομής, ο νεαρός στρατιώτης ανταπέδωσε αρχικά τα πυρά όρθιος και πλήρως εκτεθειμένος. Όταν δεν κατάφερε να εξουδετερώσει τη θέση, όρμησε μέσα από ένα χωράφι με προτεταμένη την ξιφολόγχη. Τραυματίστηκε θανάσιμα λίγα μέτρα πριν από το πολυβόλο, αλλά συνέχισε να πυροβολεί από το έδαφος, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες και αναγκάζοντας τους υπόλοιπους να εγκαταλείψουν τη θέση τους.

Για την πράξη του τιμήθηκε μετά θάνατον με το Μετάλλιο της Τιμής. Η διάκριση παραδόθηκε στον πατέρα του, Αντώνιο Διλβόη, στις αρχές του 1919. Εκείνος δήλωσε ότι, παρά τον πόνο για την απώλεια του γιου του, ένιωθε υπερήφανος επειδή είχε πεθάνει υπηρετώντας με τιμή τη νέα του πατρίδα.

Ο στρατηγός Τζον Πέρσινγκ, επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, τον συμπεριέλαβε, σύμφωνα με την Congressional Medal of Honor Society, ανάμεσα στους δέκα πλέον διακεκριμένους Αμερικανούς στρατιώτες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Διλβόης θεωρείται επίσης ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που έλαβε το Μετάλλιο της Τιμής για τη δράση του στη συγκεκριμένη σύγκρουση.

Η περιπέτεια με τη σορό του

Η ιστορία του συνεχίστηκε και μετά τον θάνατό του. Αρχικά τάφηκε σε αμερικανικό στρατιωτικό νεκροταφείο στη Γαλλία και αργότερα η σορός του μεταφέρθηκε στα Αλάτσατα, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του. Μετά την κατάληψη της περιοχής από τον τουρκικό στρατό το 1922, η εκκλησία όπου βρισκόταν το φέρετρό του λεηλατήθηκε και τα λείψανά του βεβηλώθηκαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Γουόρεν Χάρντινγκ διέταξε την ανάκτησή τους και ζήτησε επίσημη συγγνώμη από την Τουρκία. Τον Νοέμβριο του 1923, ο Γεώργιος Διλβόης ενταφιάστηκε με στρατιωτικές τιμές στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Η μνήμη του συνδέθηκε με τρεις Αμερικανούς προέδρους: τον Γούντροου Ουίλσον, που ενέκρινε την απονομή του μεταλλίου, τον Χάρντινγκ, που παρενέβη για την επιστροφή των λειψάνων, και τον Κάλβιν Κούλιτζ, που προέστη της τελικής ταφής.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

588 π.Χ.: Ύστερα από πολιορκία περίπου ενάμιση έτους, οι Βαβυλώνιοι του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα Β΄ διασπούν την άμυνα της Ιερουσαλήμ. Ακολουθούν η καταστροφή της πόλης και του Πρώτου Ναού, η κατάλυση του Βασιλείου του Ιούδα και η εξορία μεγάλου μέρους του πληθυσμού στη Βαβυλώνα, γεγονότα που έμειναν γνωστά ως Βαβυλώνια Αιχμαλωσία.

390 π.Χ.: Κατά την παραδοσιακή χρονολόγηση, στη Μάχη του Αλλία ο ρωμαϊκός στρατός συντρίβεται από τους Γαλάτες του Βρέννου, κοντά στη Ρώμη. Η ήττα άνοιξε τον δρόμο για την κατάληψη και τη λεηλασία της πόλης· οι νεότεροι ιστορικοί τοποθετούν συνήθως το γεγονός γύρω στο 387 π.Χ.

64: Τη νύχτα της 18ης προς τη 19η Ιουλίου ξεσπά η Μεγάλη Πυρκαγιά της Ρώμης, η οποία καίει για έξι ημέρες και αναζωπυρώνεται για άλλες τρεις. Καταστρέφει μεγάλο μέρος της πόλης και, σύμφωνα με τον Τάκιτο, ο αυτοκράτορας Νέρων στρέφει τις διώξεις εναντίον των χριστιανών, επιχειρώντας να τους καταστήσει υπεύθυνους.

1290: Ο βασιλιάς Εδουάρδος Α΄ εκδίδει το Διάταγμα Απέλασης, διατάσσοντας όλους τους Εβραίους να εγκαταλείψουν την Αγγλία μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Οι περιουσίες και οι οικονομικές απαιτήσεις πολλών εκτοπισμένων κατασχέθηκαν, ενώ η οργανωμένη εβραϊκή παρουσία στη χώρα αποκαταστάθηκε ουσιαστικά μόλις τον 17ο αιώνα.

1870: Η Α΄ Σύνοδος του Βατικανού, επί Πάπα Πίου Θ΄, θεσπίζει με τη δογματική διάταξη Pastor Aeternus το δόγμα του Παπικού Αλαθήτου. Σύμφωνα με αυτό, ο Πάπας θεωρείται αλάνθαστος μόνο όταν εκφράζεται επίσημα ex cathedra, ως ανώτατος ποιμένας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και διατυπώνει δεσμευτική διδασκαλία για ζητήματα πίστης ή ηθικής. Το δόγμα δεν σημαίνει ότι ο Πάπας είναι αλάνθαστος σε κάθε δήλωση, απόφαση ή προσωπική του πράξη.

1898: Το ζεύγος Κιουρί ανακοινώνει την ανακάλυψη του πολωνίου, ενός νέου ραδιενεργού στοιχείου, ανοίγοντας τον δρόμο για την έρευνα στη ραδιενέργεια. Η ανακάλυψη γίνεται προς τιμήν της Πολωνίας, πατρίδας της Μαρίας Κιουρί.

1918: Παρουσιάζεται στο Θέατρο Παπαϊωάννου της Αθήνας η πρώτη παράσταση της οπερέτας «Ο Βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Το έργο, εμπνευσμένο από γαλλική φάρσα και τοποθετημένο στα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εξελίχθηκε σε μία από τις δημοφιλέστερες ελληνικές οπερέτες.

1922: Η ελληνική κυβέρνηση, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, ανακοινώνει την αυτονομία της Μικράς Ασίας, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διατηρήσει ερείσματα στην περιοχή. Η απόφαση δεν θα ευοδωθεί.

1925: Ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει τον πρώτο τόμο του βιβλίου «Ο Αγών μου» (Mein Kampf), που αποτελεί τη βασική διακήρυξη της ιδεολογίας του ναζισμού. Το έργο θα αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο του πιο καταστροφικού καθεστώτος του 20ού αιώνα.

1936: Με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο κατά της δημοκρατικής κυβέρνησης, ξεσπά ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα οδηγήσει στην επιβολή δικτατορίας. Ήταν το προοίμιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

1944: Ο Χιντέκι Τότζο παραιτείται από πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, λίγες ημέρες μετά την πτώση της Σαϊπάν και τη σοβαρή επιδείνωση της ιαπωνικής θέσης στον Ειρηνικό. Μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο για την Άπω Ανατολή και εκτελέστηκε το 1948.

1955: Κάνει πρεμιέρα το νεορεαλιστικό δράμα του Νίκου Κούνδουρου «Μαγική Πόλη», μια ταινία-σταθμός στον ελληνικό κινηματογράφο. Ξεχωρίζει το πολιτικό υπόβαθρο της εποχής και η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.

1966: Εκτοξεύεται από το Ακρωτήριο Κένεντι το Gemini 10, με πλήρωμα τους Τζον Γιανγκ και Μάικλ Κόλινς. Κατά την αποστολή πραγματοποιήθηκαν σύνδεση με μη επανδρωμένο όχημα Agena και πολύπλοκοι ελιγμοί σε τροχιά, προσφέροντας κρίσιμη τεχνογνωσία για τις μελλοντικές αποστολές Apollo στη Σελήνη.

1968: Οι Ρόμπερτ Νόις και Γκόρντον Μουρ ιδρύουν στην Καλιφόρνια την Intel, αρχικά ως εταιρεία κατασκευής μνημών ημιαγωγών. Λίγα χρόνια αργότερα παρουσίασε τον Intel 4004, έναν από τους πρώτους εμπορικά διαθέσιμους μικροεπεξεργαστές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών.

1971: Ο Πελέ αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Βραζιλίας με φιλικό ματς εναντίον της Γιουγκοσλαβίας. Το ματς στο Ρίο ντε Τζανέιρο λήγει ισόπαλο, και ο μεγαλύτερος ίσως ποδοσφαιριστής της Ιστορίας κατεβαίνει για τελευταία φορά στο χορτάρι με τη φανέλα της «σελεσάο».

1976: Η 14χρονη Νάντια Κομανέτσι γράφει ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, καθώς γίνεται η πρώτη αθλήτρια στην ενόργανη γυμναστική που βαθμολογείται με «10» από τους κριτές — ένα επίτευγμα που θεωρούνταν ακατόρθωτο μέχρι τότε. Η ρουμάνα γυμνάστρια συγκεντρώνει συνολικά 7 τέλεια δεκάρια σε διάφορα αγωνίσματα, προκαλώντας παγκόσμιο θαυμασμό για τη χάρη, τη δύναμη και την απόλυτη τεχνική της.

1979: Οι μετοχές της ΠΑΕ Παναθηναϊκός περνούν στον Όμιλο Βαρδινογιάννη, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα της εποχής των μεγάλων επιχειρηματιών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

1991: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα. Από το βήμα της Βουλής διακηρύσσει την αισιοδοξία του για την επίλυση του Κυπριακού, προαναγγέλλοντας υποτίθεται μια «βιώσιμη λύση».

1994: Παγιδευμένο όχημα εκρήγνυται στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο AMIA του Μπουένος Άιρες, σκοτώνοντας 85 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 300. Πρόκειται για τη φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της Αργεντινής, με την έρευνα να σημαδεύεται έκτοτε από κατηγορίες για συγκάλυψη και σοβαρές δικαστικές εκκρεμότητες.

1994: Στην Ιταλία, μια 62χρονη γυναίκα γεννά αγοράκι μέσω τεχνητής γονιμοποίησης, προκαλώντας διεθνή αίσθηση για τα τότε όρια της ιατρικής και της μητρότητας.

1994: Το Πατριωτικό Μέτωπο της Ρουάντα καταλαμβάνει το Γκισένι, ενώ η προσωρινή κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας υποχωρούν προς το Ζαΐρ. Η εξέλιξη ολοκληρώνει τη στρατιωτική ήττα του καθεστώτος που οργάνωσε τη γενοκτονία των Τούτσι και σηματοδοτεί το τέλος του εμφυλίου πολέμου, έπειτα από περίπου 100 ημέρες μαζικών σφαγών.

1995: Αρχίζει η έκρηξη του ηφαιστείου Σουφριέρ Χιλς στο Μοντσεράτ της Καραϊβικής, έπειτα από αιώνες αδράνειας. Η πολυετής ηφαιστειακή δραστηριότητα κατέστρεψε την πρωτεύουσα Πλίμουθ, κατέστησε μεγάλο μέρος του νησιού ακατοίκητο και ανάγκασε περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

2002: Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Φώτης Νασιάκος ανακοινώνει ότι οι ελληνικές αρχές εξάρθρωσαν τον εκτελεστικό πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατονομάζεται ως ηγετικό πρόσωπο, ενώ συλλαμβάνονται οι Χριστόδουλος και Βασίλης Ξηρός, καθώς και ο Διονύσης Γεωργιάδης. Πρόκειται για το τέλος εποχής για την οργάνωση που έδρασε για 27 χρόνια.

Γεννήσεις

1918 – Νέλσον Μαντέλα, Νοτιοαφρικανός πολιτικός, εμβληματική μορφή του αγώνα κατά του απαρτχάιντ και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου στο χωριό Μβέζο και σπούδασε νομικά. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC), καταδικάστηκε σε ισόβια και πέρασε 27 χρόνια στη φυλακή ως σύμβολο της αντίστασης στο ρατσιστικό καθεστώς. Το 1990 απελευθερώθηκε και τέσσερα χρόνια αργότερα έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, πρωταγωνιστώντας στη συμφιλίωση και στη μετάβαση της χώρας σε πολυφυλετική δημοκρατία. Βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1993 και έμεινε στην ιστορία ως «πατέρας του έθνους» και παγκόσμιο σύμβολο δικαιοσύνης και συμφιλίωσης

1966 – Ρένια Λουιζίδου, Ελληνίδα ηθοποιός, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη στις 18 Ιουλίου. Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια, σπούδασε φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και υποκριτική στην Ανώτερη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έγινε δημοφιλής μέσα από σειρές όπως «Οι Απαράδεκτοι», «Της Ελλάδος τα παιδιά», «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», «Το καφέ της Χαράς» και «Το σόι σου». Έχει πρωταγωνιστήσει σε επιτυχημένες ταινίες όπως «Safe Sex», «Πολίτικη κουζίνα» και «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο». Είναι παντρεμένη με τον οικονομολόγο Θάνο Κωνσταντάκη από το 1997 και έχουν έναν γιο, τον Βίκτωρα

1967 – Βιν Ντίζελ (πραγματικό όνομα: Mark Sinclair Vincent), Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου 1967 στην Καλιφόρνια και ξεχώρισε ως μία από τις ισχυρότερες παρουσίες ταινιών δράσης του Χόλιγουντ. Κατέκτησε τη φήμη του με ταινίες όπως «Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν», «Pitch Black», αλλά κυρίως με τον ρόλο του Ντομ Τορέτο στη σειρά «Fast & Furious», που τον καθιέρωσε παγκοσμίως. Έχει ιδρύσει τις εταιρείες παραγωγής One Race Films, Tigon Studios και Racetrack Records, ενώ έχει δανείσει τη φωνή του στον χαρακτήρα Groot στις ταινίες του Marvel Cinematic Universe

1977 – Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και παρουσιάστρια. Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου 1977 στην Αθήνα. Ξεχώρισε για τους δυναμικούς ρόλους της σε τηλεοπτικές σειρές, παραστάσεις και κινηματογράφο, ενώ έχει πλούσια καριέρα και στο τραγούδι, τόσο ως frontwoman συγκροτημάτων όσο και σε μουσικές εκπομπές. Έγινε αγαπητή στο κοινό για την έντονη παρουσία της και τον ευθύβολο χαρακτήρα της. Δραστηριοποιείται επίσης ως ραδιοφωνική παραγωγός και παραμένει ενεργή τόσο στη σκηνή όσο και στις τέχνες και τα media

1992 – Θανάσης Αντετοκούνμπο, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992 στα Σεπόλια της Αθήνας, με καταγωγή από τη Νιγηρία. Είναι ο δεύτερος από τα πέντε αδέλφια της οικογένειας Αντετοκούνμπο και παίζει ως σμολ φόργουορντ στους Μιλγουόκι Μπακς του NBA, με τους οποίους κατέκτησε πρωτάθλημα το 2021. Ξεκίνησε την καριέρα του στον Φιλαθλητικό και ξεχωρίζει για το πάθος, την ενέργεια και την εξαιρετική του άμυνα

Θάνατοι

1817 – Τζέιν Όστεν (Jane Austen), Αγγλίδα συγγραφέας. Γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1775 και πέθανε στις 18 Ιουλίου 1817. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας, γνωστή για την οξυδερκή κοινωνική παρατήρηση, την ειρωνεία και τους σύνθετους γυναικείους χαρακτήρες της. Έγραψε έξι ολοκληρωμένα μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων τα Περηφάνια και Προκατάληψη, Λογική και Ευαισθησία και Έμμα, εξετάζοντας ιδιαίτερα τον γάμο, την κοινωνική τάξη και την οικονομική εξάρτηση των γυναικών.

1918 – Τζορτζ Ντιλμπόι (George Dilboy), κατά κόσμον Γεώργιος Διλβόης, Ελληνοαμερικανός στρατιώτης. Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1896 στα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας και σκοτώθηκε στις 18 Ιουλίου 1918, κοντά στο Μπελό της Γαλλίας. Πολέμησε με τον Ελληνικό Στρατό στους Βαλκανικούς Πολέμους και αργότερα υπηρέτησε στον Αμερικανικό Στρατό. Έπεσε επιτιθέμενος σε γερμανική θέση πολυβόλου και τιμήθηκε μετά θάνατον με το Μετάλλιο της Τιμής, την ανώτατη στρατιωτική διάκριση των ΗΠΑ.

1998 – Φλέρυ Νταντωνάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια με μοναδική καλλιτεχνική πορεία. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ελευθερία Παπαδαντωνάκη και γεννήθηκε το 1937, στην Αθήνα ή στο Ρέθυμνο. Από μικρή συνδέθηκε με τις τέχνες και ξεκίνησε την καριέρα της αρχικά στην υποκριτική και έπειτα στο τραγούδι, με σπουδές στις ΗΠΑ και εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Η συνεργασία της με τον Μάνο Χατζιδάκι υπήρξε καταλυτική, με κορυφαία στιγμή την ερμηνεία της στον εμβληματικό δίσκο «Ο Μεγάλος Ερωτικός», όπου η κρυστάλλινη και αισθαντική φωνή της έγινε σημείο αναφοράς για την ελληνική μουσική. Το 1965 κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο στις ΗΠΑ, ενώ καθ’ όλη τη διαδρομή της ξεχώρισε για τις ερμηνείες της σε ελληνικό, παγκόσμιο και έντεχνο ρεπερτόριο. Αποτραβήχτηκε σταδιακά από το προσκήνιο τη δεκαετία του ’80, αφήνοντας πίσω της έναν μύθο που εμπνέει μέχρι σήμερα

Αιμιλιανός, Αιμιλιανή

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα