Ένα εμπορευματοκιβώτιο με δηλωμένο φορτίο μπανάνας από τη Λατινική Αμερική άνοιξε τον δρόμο για μια πολύπλευρη έρευνα, η οποία συνδέει τα ισπανικά λιμάνια με χρηματοπιστωτικές εταιρείες στις ΗΠΑ, offshore σχήματα, κρυπτονομίσματα και πανάκριβα ακίνητα στο Ντουμπάι.

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στο λιμάνι της Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία. Εκεί, το φθινόπωρο του 2024, οι Αρχές ανακάλυψαν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης κρυμμένους μέσα στο φορτίο. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ποσότητα του ναρκωτικού που είχε κατασχεθεί ποτέ στη χώρα, αλλά και για μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν τους Ισπανούς ερευνητές σε ένα φερόμενο διεθνές σύστημα διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, οι διαδρομές του οποίου φτάνουν μέχρι την Καλιφόρνια και τους ιδρυτές μιας εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγοράς, γνωστής ως SPAC. Η συγκεκριμένη εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια από επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς που πραγματοποιήθηκε το 2025.

Στο περίπλοκο παζλ της έρευνας εμφανίζονται ένας φερόμενος μεγαλέμπορος ναρκωτικών, ένας ανώτερος αξιωματικός της μονάδας κατά του ξεπλύματος χρήματος, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα μέσα σε τοίχους, ένας μακρινός συγγενής του Ισπανού μονάρχη, εταιρείες fintech, συναλλαγές με bitcoin και πολυτελείς κατοικίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι πληροφορίες περιλαμβάνονται σε έγγραφα της προανακριτικής διαδικασίας που συνέταξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Μαδρίτη και εξέτασε το Bloomberg. Τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό «investigados», γεγονός που σημαίνει ότι τελούν επισήμως υπό δικαστική διερεύνηση. Δεν έχουν, ωστόσο, απαγγελθεί μέχρι στιγμής κατηγορίες σε βάρος τους.

A 13-ton haul of cocaine disguised as bananas exposes alleged links between US financiers, luxury Dubai real estate and a crypto-trading Irish fintech.



Alex Morgan explains https://t.co/Fe8IMvzRRp pic.twitter.com/JjtMBNGG3d — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 17, 2026

Ο επιχειρηματίας στο επίκεντρο και ο αξιωματικός με τα κρυμμένα εκατομμύρια

Κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα θεωρείται ο Ιγνάθιο Τοράν, τον οποίο οι ισπανικές Αρχές παρουσιάζουν ως επικεφαλής του φερόμενου δικτύου. Στα έγγραφα περιγράφεται ως ένθερμος υποστηρικτής της Ρεάλ Μαδρίτης και λάτρης των ακριβών ρολογιών, ενώ φέρεται να εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο επενδύσεων σε Αργεντινούς ποδοσφαιριστές.

Στο πλευρό του φέρεται να δρούσε ο Όσκαρ Σάντσεθ. Την περίοδο κατά την οποία εντοπίστηκαν οι 13 τόνοι κοκαΐνης, ο Σάντσεθ ηγούνταν της υπηρεσίας της ισπανικής εθνικής αστυνομίας που ήταν αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι χρησιμοποιούσε την υπηρεσιακή του θέση για να παρέχει διευκολύνσεις σε κυκλώματα διακίνησης. Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, περίπου 20 εκατ. ευρώ κρυμμένα μέσα στους τοίχους.

Ο Τοράν και ο Σάντσεθ βρίσκονται προφυλακισμένοι στην Ισπανία. Ο δικηγόρος του πρώτου δεν θέλησε να τοποθετηθεί, ενώ ο συνήγορος του δεύτερου δεν αρνήθηκε ότι βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό στο σπίτι του πελάτη του. Αμφισβήτησε, ωστόσο, τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν ορισμένα από τα στοιχεία της δικογραφίας, υποστηρίζοντας ότι μηνύματα που αξιοποιήθηκαν από τις Αρχές αποκτήθηκαν χωρίς τις απαραίτητες δικαστικές εγκρίσεις.

Η σύνδεση με τη βασιλική οικογένεια και η διαδρομή προς την Καλιφόρνια

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Τοράν είχε αναπτύξει επαγγελματικές σχέσεις με τον Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, γιο δούκα και μακρινό συγγενή του βασιλιά Φελίπε, καθώς και με τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ.

Ο Σεθ κατοικούσε σε πολυτελή έπαυλη στη συνοικία Dover Shores του Νιούπορτ Μπιτς, στην Καλιφόρνια. Μαζί με τον Ντε Μπορμπόν διαχειρίζονταν την Alpha Trading, εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κεφαλαίων του Τοράν από offshore λογαριασμούς προς τράπεζα στον Παναμά.

Παραμένει άγνωστο με ποιον τρόπο γνωρίστηκαν οι δύο άνδρες. Η Alpha Trading ιδρύθηκε το 2012 και παρουσιαζόταν ως μία «κορυφαία ενοποιημένη εταιρεία προμήθειας και εμπορίας εμπορευμάτων», με παρουσία στη Νέα Υόρκη, στη Μαδρίτη και στο Μαϊάμι.

Κατά τη δεκαετία του 2010, ο Σεθ διαχειριζόταν επίσης καταστήματα αποστολής δεμάτων της UPS στη Νέα Υόρκη. Δικαστικές αποφάσεις που ακολούθησαν διαφορές του με ιδιοκτήτες ακινήτων τον συνέδεαν με ανεξόφλητες υποχρεώσεις που ξεπερνούσαν τις 300.000 δολάρια.

Η εταιρεία των 200 εκατ. δολαρίων και οι επενδυτές της Wall Street

Ο Σεθ και ο Ντε Μπορμπόν δημιούργησαν το 2025 την Blue Acquisition Corp., μία εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς με επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές κέντρων δεδομένων.

Στη θέση του προέδρου τοποθετήθηκε ο Γουέσλι Κλαρκ, απόστρατος στρατηγός τεσσάρων αστέρων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ.

Ως έδρα της Blue Acquisition είχε δηλωθεί η κατοικία του Σεθ στο Νιούπορτ Μπιτς. Τον Ιούνιο του 2025 η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο, αντλώντας περίπου 200 εκατ. δολάρια, και αργότερα συμφώνησε να αποκτήσει κέντρο δεδομένων στην περιοχή των Καταρρακτών του Νιαγάρα.

Την εισαγωγή υποστήριξε η επενδυτική τράπεζα BTIG, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από τη US Bancorp. Ανάμεσα στους σημαντικότερους μετόχους της εταιρείας συγκαταλέγονταν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια της Wall Street, όπως η Sona Asset Management και η LMR Partners.

Η Blue Acquisition δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των εταιρειών που κατονομάζονται στην ισπανική έρευνα και δεν έχει κατηγορηθεί για παράνομη δραστηριότητα.

Ο Σεθ αποχώρησε από την εταιρεία στις 9 Ιουνίου 2026, επικαλούμενος «οικογενειακούς λόγους». Ο διευθύνων σύμβουλος της Blue, Ντέιβιντ Μπάουερ, ξεκαθάρισε ότι ο πρώην συνεργάτης του δεν διατηρεί πλέον καμία σχέση με την επιχείρηση. Η συνεργασία του Ντε Μπορμπόν με την εταιρεία, όπου είχε αναλάβει καθήκοντα ειδικού συμβούλου, είχε λήξει ήδη από τον Φεβρουάριο.

Η δικαστική κλήση και η προσπάθεια ακύρωσης του εντάλματος

Ο Κέταν Σεθ έχει κληθεί να δώσει κατάθεση ενώπιον των ισπανικών Αρχών. Μέσω των συνηγόρων του εξασφάλισε αναβολή και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια ώρα, έχει ζητήσει να ανακληθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί εναντίον του. Δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες προσπάθειες του Bloomberg να επικοινωνήσει μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή επιστολής που παραδόθηκε στην κατοικία του στην Καλιφόρνια. Ο δικηγόρος του επίσης δεν έκανε κάποια δήλωση.

Ο Ντε Μπορμπόν είχε συλληφθεί στην Ισπανία, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Ο νομικός εκπρόσωπός του απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση.

Εκεί όπου συναντώνται το νόμιμο κεφάλαιο και το οργανωμένο έγκλημα

Η βαρύτητα της υπόθεσης δεν περιορίζεται στην πρωτοφανή ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη θέση του Σάντσεθ μέσα στον μηχανισμό της αστυνομίας, αλλά και στον φερόμενο ρόλο χρηματοπιστωτικών σχημάτων, εταιρειών fintech, κρυπτονομισμάτων και διεθνών επιχειρηματικών δικτύων.

Η καθηγήτρια Παγκόσμιας Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Ανέτ Ίντλερ, η οποία έχει ερευνήσει τον τρόπο λειτουργίας των παράνομων αλυσίδων εφοδιασμού, εξήγησε ότι τα πιο αποτελεσματικά εγκληματικά δίκτυα χρειάζονται τη συνεργασία ή τις υπηρεσίες νόμιμων αγορών, χρηματοοικονομικών επαγγελματιών, εταιρειών μεταφορών και σύνθετων εταιρικών μηχανισμών, ώστε να κρύβουν την πραγματική προέλευση των χρημάτων τους.

«Η γκρίζα ζώνη μεταξύ νόμιμης και παράνομης οικονομικής δραστηριότητας είναι ακριβώς το περιβάλλον στο οποίο ευδοκιμούν πολλές εξελιγμένες εγκληματικές οργανώσεις» ανέφερε.

Η τεράστια κατάσχεση του 2024 δεν ήταν το πρώτο περιστατικό που συνδέθηκε με την ίδια έρευνα. Τον Μάιο του 2021 είχαν εντοπιστεί ακόμη 1,6 τόνοι κοκαΐνης, επίσης κρυμμένοι μέσα σε φορτίο φρούτων που είχε ξεκινήσει από τη Νότια Αμερική.

Οι δύο ποσότητες εκτιμάται ότι είχαν συνολική αξία άνω των 350 εκατ. ευρώ.

Από την εξέταση των δεδομένων του προσωπικού τηλεφώνου του Σάντσεθ, οι ερευνητές οδηγήθηκαν στην εκτίμηση ότι άλλοι 58 τόνοι κοκαΐνης είχαν περάσει παράνομα στην Ισπανία από το 2020 έως το 2024.

Με μέση τιμή λιανικής πώλησης τα 60 δολάρια ανά γραμμάριο, η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 3,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Φελτράν, καθηγητή στο Sciences Po του Παρισιού και ειδικό στη μελέτη εγκληματικών οργανώσεων.

Κατά τον ίδιο, τέτοιου είδους υποθέσεις δεν θεωρούνται πλέον μεμονωμένα περιστατικά. Η παρουσία ολοένα πιο οργανωμένων μεσαζόντων έχει μειώσει το κόστος της κοκαΐνης, έχει απλοποιήσει τη μεταφορά της και έχει καταστήσει ευκολότερη τη διοχέτευση των παράνομων κερδών στη νόμιμη οικονομία.

Το εταιρικό πλέγμα και η περιουσία στο Ντουμπάι

Οι ισπανικές Αρχές θεωρούν ότι ο Τοράν είχε συγκροτήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών συμμετοχών εντός και εκτός Ισπανίας. Στα χαρτιά, οι περισσότερες από αυτές εμφανίζονταν να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα που λειτουργούσαν ως τυπικοί ιδιοκτήτες.

Όταν συνελήφθη, φέρεται να είχε τον έλεγχο δύο ισπανικών ομίλων συμμετοχών, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία ενεργοποίησης ενός ακόμη.

Μέσω αυτών των σχημάτων φέρεται να απέκτησε σημαντική ακίνητη περιουσία, με επίκεντρο το Ντουμπάι. Ανάμεσα στα ακίνητα που εξετάζονται περιλαμβάνεται μία έπαυλη αξίας περίπου δέκα εκατ. ευρώ στο συγκρότημα W Residences του Palm Jumeirah, καθώς και πρόσθετες ιδιοκτησίες αξίας περίπου 11 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Τοράν αναφερόταν στις κατοικίες αυτές στα προσωπικά του μηνύματα ως «τα σπίτια μου».

Το φερόμενο δίκτυο διέθετε παράλληλα δύο offshore εταιρικές δομές. Η μία από αυτές βρισκόταν στον Παναμά, όπου είχε ανοιχτεί δεσμευμένος λογαριασμός στην Atlas Bank.

Οι Αρχές δεν εντόπισαν μετρητά ή ψηφιακά νομίσματα κατά τη σύλληψη του Τοράν. Εκτιμούν, εντούτοις, ότι διέθετε bitcoin αξίας τουλάχιστον δέκα εκατ. ευρώ.

Κρυπτονομίσματα, fintech και μη αδειοδοτημένες «τράπεζες»

Για τη διακίνηση κεφαλαίων σε διαφορετικές χώρες, το υπό έρευνα σύστημα φέρεται να αξιοποιούσε τόσο παραδοσιακά νομίσματα όσο και κρυπτονομίσματα.

Στις συναλλαγές που εξετάζονται εμφανίζονται bitcoin, Tether και VXL Dollar. Η μετατροπή και τελική νομιμοποίηση των κεφαλαίων, ωστόσο, προϋπέθετε τη σύνδεση με το συμβατικό τραπεζικό δίκτυο.

Σε αυτό το σκέλος της υπόθεσης εμφανίζονται εταιρικές και χρηματοπιστωτικές δομές στην Ιρλανδία, στον Παναμά και στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Μεταξύ αυτών ήταν η ET Fintech Europe Ltd., εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία, η οποία ανήκε στον Ντε Μπορμπόν και σε άλλα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικαστική έρευνα.

Οι ισπανικές Αρχές αναφέρουν ότι η ET Fintech «ελεγχόταν άμεσα από την εγκληματική οργάνωση».

Η μέτοχος και διευθύντρια της εταιρείας Αλίνα Μπέρναρντ απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση της επιχείρησης με δραστηριότητες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί των ισπανικών αρχών «παρουσιάζουν κατά τρόπο ουσιωδώς ανακριβή τον σκοπό και τις δραστηριότητες» της εταιρείας, η οποία, όπως είπε, είχε συσταθεί με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας.

Η Μπέρναρντ δήλωσε επίσης ότι έχει παράσχει πλήρη συνεργασία στους ερευνητές.

Στα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται ακόμη δύο οντότητες στο Σάο Τομέ, οι οποίες παρουσιάζονταν στο διαδίκτυο ως τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς όμως να είναι καταγεγραμμένες στην αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας.

Στον χώρο της νομιμοποίησης εσόδων, τέτοιου τύπου μηχανισμοί είναι γνωστοί ως «nested banks». Πρόκειται για δομές που διεκπεραιώνουν συναλλαγές πελατών μέσω λογαριασμών οι οποίοι τηρούνται σε μεγαλύτερες τράπεζες, δυσκολεύοντας έτσι τον εντοπισμό του πραγματικού προσώπου που βρίσκεται πίσω από κάθε συναλλαγή.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες οντότητες είχαν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία του φερόμενου δικτύου.

Σε μήνυμα που χρονολογείται από το 2023, στενός συνεργάτης και βασικός οικονομικός διαχειριστής του Τοράν φέρεται να έγραφε ότι «όλα προέρχονται από αυτές τις τράπεζες» και ότι από εκεί τα χρήματα «πηγαίνουν σε άλλα μέρη».

Ο δεσμευμένος λογαριασμός και το σύνθετο σχέδιο μεταφοράς κεφαλαίων

Κομβικό τμήμα του εξεταζόμενου μηχανισμού αποτέλεσε η δημιουργία δεσμευμένου λογαριασμού στην Atlas Bank του Παναμά.

Τουλάχιστον οκτώ πρόσωπα εμφανίζονται στα ισπανικά δικαστικά έγγραφα ως συμμετέχοντα στη συγκεκριμένη οικονομική δομή. Ρόλο θεματοφύλακα του λογαριασμού είχε αναλάβει η Alpha Trading, την οποία διαχειρίζονταν ο Κέταν Σεθ και ο Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν.

Σύμφωνα με την εκδοχή των ερευνητών, η Alpha Trading συνέβαλε στη διοχέτευση κεφαλαίων μέσω ενός «σύνθετου χρηματοπιστωτικού εργαλείου». Η ακριβής φύση του μηχανισμού αυτού δεν περιγράφεται στα έγγραφα.

Οι ισπανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που παραδόθηκαν από τον Παναμά επιβεβαιώνουν τη διενέργεια πράξεων νομιμοποίησης παράνομων χρημάτων.

Κατά την εκτίμησή τους, ολόκληρη η εταιρική και τραπεζική αλυσίδα είχε στηθεί με τρόπο που να αποκρύπτει τόσο την αρχική πηγή των κεφαλαίων όσο και τον τελικό δικαιούχο τους, προσφέροντας ταυτόχρονα στις κινήσεις χρημάτων «επίφαση νομιμότητας».