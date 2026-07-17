Ο Παναθηναϊκός δήλωσε σήμερα στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα για τα δύο παιχνίδια με την Πάκσι, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν έως και σε δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα με την Ουγγρική ομάδα

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

Εκτός λίστας έμειναν οι τραυματίες Ίνγκασον και Καλάμπρια, ενώ στην λίστα συμπεριλήφθηκαν οι Πελίστρι και Κρίστιανσεν.

Αναλυτικά η λίστα:

Η Λίστα Α αποτελείται από τους: Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο.

Η Λίστα Β αποτελείται από τους: Βύντρα, Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.