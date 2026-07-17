Μια πιτσαρία στην πολιτεία της Φλόριντα έχει βρει έναν πρωτότυπο τρόπο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών πύθωνων που έχουν κατακλύσει τα Έβεργκλεϊντς.

Ο Ντάστιν Κραμ (Dustin Crum), ιδιοκτήτης της Wildman’s Pizza, Pasta & Pythons στο Everglades City, προσφέρει μία μεγάλη σπέσιαλ πίτσα σε όποιον του παραδώσει έναν αιχμαλωτισμένο βιρμανικό πύθωνα (Burmese python).

«Είμαι ο πρώτος στον κόσμο που δέχεται πύθωνες ως… νόμισμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ιδιότυπη ανταλλαγή που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το Florida Python Challenge, τον ετήσιο διαγωνισμό που διοργανώνεται με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των βιρμανικών πύθωνων στα Έβεργκλεϊντς. Στον διαγωνισμό, κυνηγοί από ολόκληρη τη Φλόριντα προσπαθούν να εντοπίσουν και να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερα φίδια, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο.

Ο βιρμανικός πύθωνας θεωρείται ένα από τα πιο καταστροφικά χωροκατακτητικά είδη στην περιοχή, καθώς δεν έχει φυσικούς θηρευτές και απειλεί σοβαρά την τοπική πανίδα.

Από το φίδι… στην πίτσα

Ο Κραμ, που είναι και ο ίδιος κυνηγός πύθωνων, δέχεται μόνο φίδια που έχουν θανατωθεί με τον προβλεπόμενο και ανθρώπινο τρόπο. Σε αντάλλαγμα, ο κυνηγός λαμβάνει δωρεάν μία μεγάλη πίτσα της επιλογής του. Όπως εξηγεί ο ίδιος, πολλοί από τους ντόπιους, κυρίως νεαροί που συμμετέχουν στην αναζήτηση των φιδιών, δεν γνωρίζουν τι να κάνουν με τα ζώα που πιάνουν. «Τα πιάνουν, πεινάνε και θέλουν μια πίτσα. Έτσι όλοι βγαίνουν κερδισμένοι», ανέφερε.

Ο ιδιοκτήτης αξιοποιεί σχεδόν κάθε μέρος του φιδιού. Το λίπος χρησιμοποιείται για την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων, όπως σαπούνια και κρέμες, ενώ από τα οστά κατασκευάζονται κοσμήματα και άλλα χειροποίητα αντικείμενα. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «τίποτα δεν πετιέται».

Ο Κραμ προσφέρει ακόμη και πίτσα με κρέας πύθωνα, ωστόσο όχι ως κανονικό προϊόν προς πώληση.

Η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διάθεση του συγκεκριμένου κρέατος στο εμπόριο χωρίς επεξεργασία από αδειοδοτημένη μονάδα, γι’ αυτό το σερβίρει μόνο δωρεάν σε ειδικές περιπτώσεις.

Ο ίδιος περιγράφει τη γεύση του ως «έντονη, αλλά νόστιμη», ενώ στο κατάστημά του μπορεί κανείς να βρει και πίτσα με κρέας ιγκουάνα, ενός ακόμη χωροκατακτητικού είδους που έχει εξαπλωθεί στη Φλόριντα.

Γιατί οι πύθωνες αποτελούν τεράστιο πρόβλημα

Οι βιρμανικοί πύθωνες εμφανίστηκαν στη Φλόριντα τη δεκαετία του 1970, πιθανότατα μετά από απελευθέρωση ή διαφυγή εξωτικών κατοικίδιων. Σήμερα οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πληθυσμός τους μπορεί να φτάνει ακόμη και τις 300.000, ενώ τα θηλυκά γεννούν έως και 70 αυγά κάθε φορά.

Τα τεράστια φίδια, που μπορούν να ξεπεράσουν τα 6 μέτρα μήκος, καταναλώνουν μεγάλο αριθμό θηλαστικών, πτηνών και ερπετών, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα των Έβεργκλεϊντς.

Οι περιβαλλοντικές αρχές χαρακτηρίζουν την εξάπλωσή τους ως μία από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις αντιμετώπισης χωροκατακτητικών ειδών παγκοσμίως, γι’ αυτό και πρωτοβουλίες όπως το Florida Python Challenge επιχειρούν να περιορίσουν τον πληθυσμό τους με τη συμμετοχή των πολιτών.