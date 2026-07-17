Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Αρτούρ Ρίντερκνεχ με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-3) και προκρίθηκε μετά από 1,5 χρόνο στα ημιτελικά του ATP 250 του Γκστάαντ.

Η τελευταία φορά που είχε φτάσει στα ημιτελικά ο Έλληνας τενίστας ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά του Ντουμπάι.

Οι δύο τενίστες μοιράστηκαν τα δύο πρώτα σετ, με τον Τσιτσιπά να κατακτά το πρώτο με 6-3 και τον Ρίντερκνεχ να απαντά με το ίδιο σκορ στο δεύτερο.

Στο τρίτο σετ, όμως, ο 27χρονος Έλληνας ανέβασε την απόδοσή του ξέφυγε με 4-1 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε το προβάδισμά του, χωρίς να επιτρέψει στον Γάλλο αντίπαλό του να απειλήσει.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε σε 1 ώρα και 41 λεπτά, με τον Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό του Σαββάτου (18/07) τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο.