Μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως τη ζοφερή πραγματικότητα για τις οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις της παχυσαρκίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου τέσσερις στους 100 παχύσαρκους ανθρώπους είναι πιθανό να μείνουν άνεργοι αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του σωματικού τους βάρους.



Το μέγεθος του προβλήματος αποδεικνύεται διπλάσιο από ό,τι υπολογιζόταν μέχρι σήμερα, γεγονός που μεταφράζεται σε περισσότερους από 600.000 πολίτες εκτός αγοράς εργασίας στη Βρετανία.

Οι οικονομολόγοι του Πανεπιστημίου της Υόρκης ανέλυσαν δεδομένα από 284.258 άτομα και διαπίστωσαν ότι οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να εργάζονται σε σχέση με όσους έχουν υγιές βάρος. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτή τη διαφορά εν μέρει σε διακρίσεις εκ μέρους των εργοδοτών.

Μεγαλύτερο το πλήγμα για τους άνδρες

Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής συγγραφέα δρα Ααρόν Κατς στο Διεθνές Συνέδριο για την Παχυσαρκία στο Μεξικό, χρησιμοποίησε την προηγμένη μέθοδο της Μεντελικής τυχαιοποίησης για να απομονώσει την επίδραση του Δείκτη Μάζας Σώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παχυσαρκία συνδέεται με μείωση της απασχόλησης κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το πλήγμα είναι πολύ βαρύτερο για τους άνδρες, καθώς η πιθανότητα ανεργίας αυξήθηκε στο 6,6%, ενώ για τις γυναίκες υποχώρησε στο 2,1%. «Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν είναι μόνο επιταγή υγείας, είναι μια ευκαιρία για την ενίσχυση της οικονομικής παραγωγικότητας», τόνισε ο δρ Κατς, καλώντας για άμεση λήψη μέτρων στους χώρους εργασίας.



Η απώλεια παραγωγικότητας κοστίζει ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 31 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως, ενώ το συνολικό κοινωνικό κόστος αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 126 δισεκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με την Daily Mail.