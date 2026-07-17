Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία μιας ιδιοκτήτριας παμπ, καθώς άγνωστος τη σκότωσε έξω από το σπίτι του νονού της και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η άγρια δολοφονία διαπράχθηκε στην Καραϊβική και θύμα είναι η Elaine McGowan. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το θύμα που διατηρεί επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισκέφθηκε τη χώρα του εξωτερικού μαζί με τον σύζυγό της «για επαγγελματικές και οικογενειακές υποθέσεις».

Όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε το σπίτι του νονού της McGowan, ένα διερχόμενο αμάξι σταμάτησε στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός πλησίασε το σπίτι, πυροβόλησε την 65χρονη την ώρα που έμπαινε μέσα, επέστρεψε στο όχημά του και έφυγε.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει αδιευκρίνιστο, με την υπόθεση που φαινομενικά μοιάζει με τυχαίο γεγονός, να προβληματίζει τις αρχές.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και παρακολουθεί στενά την υπόθεση.