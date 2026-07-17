Έντονες αντιδράσεις και μια νέα συζήτηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), Γενς Σπαν, και ο σύζυγός του, Ντάνιελ Φούνκε, απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ. Στη Γερμανία η παρένθετη μητρότητα είναι παράνομη και ο κ. Σπαν δέχεται τώρα ακόμη και παραινέσεις για παραίτηση από το ίδιο του το κόμμα.

«Ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU, ο Γενς Σπαν έχει ιδιαίτερη ευθύνη να δώσει το παράδειγμα εντός της Ένωσης. Χρησιμοποιώντας την παρένθετη μητρότητα στις ΗΠΑ, ο Σπαν αγνόησε σκόπιμα τη γερμανική νομοθεσία. Επιπλέον, διεκδικεί το δικαίωμα να ενεργεί εντελώς διαφορετικά ως ιδιώτης από ό,τι ψηφίζει ως εκπρόσωπος του CDU. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του CDU στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία Ντάνιελ Πέτερς και τόνισε ότι το κόμμα του υποστηρίζει την αξιοπιστία και τη σαφήνεια, ειδικά σε θέματα ηθικώς ευαίσθητα, άρα ο Γενς Σπαν «δεν μπορεί να ηγείται πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρέπει να παραιτηθεί».



Η κριτική βεβαίως αγγίζει και τον ίδιο τον αρχηγό του CDU και καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, του οποίου επιλογή υπήρξε ο κ. Σπαν ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, μιας ιδιαίτερα ισχυρής πολιτικής θέσης στο γερμανικό σύστημα. Ο κ. Μερτς συνεχάρη χθες τον Γενς Σπαν και τον σύζυγό του για τη γέννηση του παιδιού, αποφεύγοντας να θίξει το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας. Σήμερα ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε, παρά τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις, περιορίστηκε να επαναλάβει τη χθεσινή δήλωση του καγκελάριου και να επισημάνει ότι «στη Γερμανία υπάρχει μια νομική κατάσταση» και ότι έχει τοποθετηθεί σχετικά με ψήφισμά του και το Συνέδριο του CDU.



Απαντώντας μάλιστα σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι στη γερμανική νομοθεσία «υπάρχουν πάντα μόνο δύο νόμιμοι γονείς και η γυναίκα που γέννησε το παιδί είναι πάντα η νόμιμη μητέρα».



Το στέλεχος του CDU από την Σαξονία-‘Ανχαλτ Αλεξάντερ Ρόισερ επέκρινε επίσης τον κ. Σπαν επισημαίνοντας την αντίθεση του κόμματος προς την παρένθετη μητρότητα: «Καταλαβαίνω κάθε οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των μικτών οικογενειών, που θέλουν παιδιά και καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν διαφορετικές ιδέες. Αλλά μέχρι όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη εδώ και χρειάζονται οικογένεια να τεθούν σε ανάδοχη φροντίδα ή να υιοθετηθούν, νομίζω ότι η έκκληση για την λεγόμενη “παρένθετη μητρότητα” είναι λάθος. Την βρίσκω επίσης ηθικά λανθασμένη και την κρίνω με βάση την προσωπική μου εμπειρία ως ανάδοχος πατέρας. Το κάνω αυτό από το 2019 και ξέρω ότι δεν είναι πάντα εύκολος δρόμος».



Την απομάκρυνση του Γενς Σπαν από τη θέση του «προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω ζημιά για το κόμμα και να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία της οικογενειακής και κοινωνικής μας πολιτικής», ζήτησε ευθέως και η πρόεδρος της οργάνωσης γυναικών του CDU στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία Κρις Γκίντερ, με δήλωσή της στην BILD, ενώ η υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ZDF αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το ζήτημα. Όπως μεταδίδει επίσης η BILD, στα κεντρικά των Χριστιανοδημοκρατών φθάνουν εκατοντάδες οργισμένα e-mail από μέλη του κόμματος σε όλη τη Γερμανία.



Ο ίδιος ο κ. Σπαν δεν έχει μέχρι τώρα απαντήσει στην κριτική, πηγές ωστόσο στον κύκλο των συνεργατών του τόνισαν σε ρεπορτάζ του ARD ότι «ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU δεν αντλεί πολιτικές απαιτήσεις από την ιδιωτική του ζωή και δεν επιδιώκει να αλλάξει τη γερμανική νομοθεσία».



Η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία βάσει του Νόμου περί Προστασίας Εμβρύων, ενώ αξιόποινες πράξεις αποτελούν η ιατρική εμπλοκή και η διευκόλυνση τέτοιων συμφωνιών. Δεν είναι παρόλα αυτά παράνομο για τους μελλοντικούς γονείς να φέρουν στη Γερμανία και να μεγαλώσουν ένα παιδί που γεννήθηκε στο εξωτερικό μέσω παρένθετης μητρότητας. Όποιος πραγματοποιεί τεχνητή γονιμοποίηση σε μια γυναίκα «η οποία είναι πρόθυμη να παραχωρήσει μόνιμα το παιδί της σε τρίτο μετά τη γέννηση (παρένθετη μητέρα)» ή της μεταφέρει ένα έμβρυο, τιμωρείται με «φυλάκιση έως τριών ετών ή πρόστιμο», σύμφωνα με το ‘Αρθρο 1 του νόμου. Η «μεσιτεία παρένθετης μητρότητας» απαγορεύεται επίσης στη Γερμανία.



Οι ενέργειες του κ. Σπαν επικρίνονται όμως και από τον κύκλο των ΛΟΑΤΚΙ. Στην ιστοσελίδα queer.de αναφέρεται ότι η οικογένεια του Γενς Σπαν αξίζει κάθε αλληλεγγύη λόγω του «κύματος μίσους» που δέχεται, γίνεται όμως ταυτόχρονα λόγος και για «πολιτική υποκρισία» εκ μέρους του, καθώς ο ίδιος ο πολιτικός παλαιότερα σε συνεντεύξεις του δήλωνε ότι «ως ομοφυλόφιλος άνδρας και χριστιανοδημοκράτης δυσκολεύομαι πολύ να συμφιλιωθώ με την ιδέα μιας ενοικιαζόμενης μητρικής κοιλιάς». Αργότερα, όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Υγείας, οι Φιλελεύθεροι (FDP) κατέθεσαν στη Βουλή αίτημα αναθεώρησης της νομοθεσίας, το οποίο το υπουργείο απέρριψε προκειμένου «η νομοθετική εξουσία να εγγυηθεί την αδιαμφισβήτητη φύση της μητρότητας προς όφελος της ευημερίας του παιδιού».



«Οι νόμοι που ψηφίζονται από ισχυρούς άνδρες δεν ισχύουν ποτέ για τους ίδιους ή τα παιδιά τους. Θα βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να προστατεύουν τους γιους τους από τη στρατιωτική θητεία, να επιτρέπουν στις κόρες τους να κάνουν αμβλώσεις ή απλώς να κάνουν παιδιά», σχολίασε εκ μέρους της νεολαίας των Πρασίνων η Γιέτε Νίτσαρντ. Στην περίπτωση του κ. Σπαν, πολλοί σχολιαστές αναφέρονται ακόμη σε «δύο μέτρα και δύο σταθμά», καθώς και στο υψηλό κόστος – περί τις 100.000 δολάρια, σύμφωνα με το ZDF – που έχει στις ΗΠΑ μια τέτοια διαδικασία.



Ο Γενς Σπαν έχει βρεθεί και κατά το παρελθόν στο επίκεντρο σχολίων, άλλοτε λόγω υπόθεσης ανάθεσης αγοράς υγειονομικού υλικού την περίοδο της πανδημίας και άλλοτε λόγω αγοραπωλησιών ακινήτων του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.