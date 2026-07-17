Με μια σύντομη αλλά θερμή ανάρτηση, η Ελένη Μενεγάκη ευχήθηκε καλή επιτυχία στη Σία Κοσιώνη, η οποία ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της τηλεοπτικής της πορείας στον ΑΝΤ1.

Η γνωστή παρουσιάστρια σχολίασε κάτω από την ανάρτηση της δημοσιογράφου στο Instagram, στέλνοντας τις καλύτερες ευχές της για τη νέα επαγγελματική πρόκληση που αναλαμβάνει από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η Ελένη Μενεγάκη, η οποία φέτος απείχε από την τηλεόραση, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε ό,τι κι αν κάνεις».

Το σχόλιό της συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους της Σίας Κοσιώνη, οι οποίοι συνεχίζουν να της εύχονται καλή επιτυχία στο νέο της επαγγελματικό βήμα.

Η Σία Κοσιώνη ανακοίνωσε πρόσφατα μέσω Instagram ότι ανήκει πλέον και επίσημα στο δυναμικό του ΑΝΤ1, βάζοντας τέλος σε μια πορεία περίπου 20 ετών στον ΣΚΑΪ. Η δημοσιογράφος είχε αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στα τέλη Μαΐου, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο στην επαγγελματική της διαδρομή.